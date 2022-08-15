Harika eş anlamlısı nedir? Harikanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Harika, sıfat türünde bir kelimedir. Dilimize Arapçadan gelmiştir. Deyimlerde ve atasözlerinde kullanılır. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde de sıkça karşılaşılan kelimeler arasındadır.

Harika kelimesi, farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde kelimeler üretebilir. Mükemmel yerine harika, güzel, kusursuz gibi kelimeler de gelebilir.

Harika kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu, harika kelimesi için sıfat, mecaz ve ünlem türlerinde farklı tanımlar yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar doğrultusunda verilen bazı örnek cümleler şu şekildedir:

Yaradılışın ve imkanların üzerinde nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran.

Örnek cümle:

"Türk tarihi harikalarla doludur."

Çok büyük bir hayranlık uyandıran, eksiksiz, kusursuz, tam ve mükemmel olan.

Örnek cümle:

"Çok büyük bir hayranlık uyandıran, eksiksiz, kusursuz, tam, mükemmel.

Örnek cümle:

"Harika fikir doğrusu, kim akıl ettiyse iyi akıl etmiş. (Atilla İlhan)"

Güzel anlamında kullanılan bir söz. (Ünlem anlamı ile)

Harika kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Harika eş anlamlısı olan eksiksiz, kusursuz, tam, mükemmel, güzel kelimeleri cümle içindeki kullanış amaçlarına ve anlamlarına göre harika kelimesi yerine geçebilir.

Harika kelimesinin farklı kelimeler ile bir araya getirerek yeni anlamlara gelen ifadeler ürettiği de olur. Bu duruma bir örnek olarak:

Harikalar yaratmak: Hayranlık uyandıracak başarılar kazanmak.

Harikanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Harikanın eş anlamlısı olan kelimeler ve harika kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir: