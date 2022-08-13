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Hafif eş anlamlısı nedir? Hafifin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

12.08.2022 03:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, sözcük dağarcığı çok geniş bir dildir. Kelime hazinesi farklı dillerden aldığı kelimelerle genişlemiştir. Yabancı kökenli birçok kelime zaman içinde dönüşüp değişerek dilimize yerleşmiştir. Her kelime birden fazla anlam içerir. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Hafif de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Kolay, hoppa, önemsiz gibi eş anlamlıları vardır. Hafif kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hafif eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Hafif eş anlamlısı nedir? Hafifin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Hafif, sıfat ve zarf türlerinde farklı anlamlar içeren bir kelimedir. Arapça kökenlidir. Farklı kelimeler ile birleşip yeni anlamda ve birleşik türde kelimeler üretir. Deyimlerde ve atasözlerinde de sıkça kullanılır.

Hafif kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu hafif kelimesi için sıfat ve zarf türlerinde birden fazla tanıma yer vermiştir. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen örnek cümle ve kullanımlar şu şekildedir:

  • Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı.

  • Güç veya yorucu olmayan, kolay. Örnek kullanım: Hafif bir iş.

  • Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa. Örnek kullanım: Hafif bir kadın.

  • Miktarı az, sindirimi kolay yiyecek.
    Örnek cümle:
    "Onlar da akşam yemeğini pek hafif yerlerdi. (Sait Faik Abasıyanık)"

  • Kalınlığı veya yoğunluğu az olan.
    Örnek cümle:
    "Dışarıda yanan lambanın aydınlığıyla burası hafif bir karanlık içindeydi. (Mahmut Şevket Esendal)"

  • Etkisi az olan, sert karşıtı.
    Örnek kullanım: Hafif bir içki.

  • Önemli olmayan.
    Örnek kullanım: Hafif bir ceza.

  • Çok dik olmayan. Sırt ve yokuş için kullanılır.
    Örnek cümle:
    "Hafif bir meyilden indir. (Hüseyin Rahmi Gürpınar)"

  • Gücü az olan, belli belirsiz.
    Örnek cümle:
    "Yaprakların hafif iniltisi içinde çalılıklar arasından geçerek denizaltının demir attığı koya doğru yaklaşıyoruz. (Esat Mahmut Karakurt)"

  • Sıkıntısız, ferah, rahat olarak.
    Örnek cümle:
    "Kendimi bugün çok hafif hissediyorum."

Hafif kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Hafifin eş anlamlısı olan ve cümle içinde hafif yerine kullanılabilecek olan kelimeler şunlardır: Ferah, rahat, kolay, hoppa, yeğni, az, belirsiz, önemsiz, etkisiz.

Hafifin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Hafif eş anlamlısı olan kelimeler ve hafif kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • İçimde kalan ne varsa anlattım ya bir rahatladım anlatamam sana!
  • Günlük beslenme düzeninde sindirimi kolay ve az miktarda yemeye dikkat etmek lazım.

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