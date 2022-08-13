Hafif eş anlamlısı nedir? Hafifin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Hafif, sıfat ve zarf türlerinde farklı anlamlar içeren bir kelimedir. Arapça kökenlidir. Farklı kelimeler ile birleşip yeni anlamda ve birleşik türde kelimeler üretir. Deyimlerde ve atasözlerinde de sıkça kullanılır.

Hafif kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu hafif kelimesi için sıfat ve zarf türlerinde birden fazla tanıma yer vermiştir. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen örnek cümle ve kullanımlar şu şekildedir:

Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı.

Güç veya yorucu olmayan, kolay. Örnek kullanım: Hafif bir iş.

Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa. Örnek kullanım: Hafif bir kadın.

Miktarı az, sindirimi kolay yiyecek.

Örnek cümle:

"Onlar da akşam yemeğini pek hafif yerlerdi. (Sait Faik Abasıyanık)"

Kalınlığı veya yoğunluğu az olan.

Örnek cümle:

"Dışarıda yanan lambanın aydınlığıyla burası hafif bir karanlık içindeydi. (Mahmut Şevket Esendal)"

Etkisi az olan, sert karşıtı.

Örnek kullanım: Hafif bir içki.

Önemli olmayan.

Örnek kullanım: Hafif bir ceza.

Çok dik olmayan. Sırt ve yokuş için kullanılır.

Örnek cümle:

"Hafif bir meyilden indir. (Hüseyin Rahmi Gürpınar)"

Gücü az olan, belli belirsiz.

Örnek cümle:

"Yaprakların hafif iniltisi içinde çalılıklar arasından geçerek denizaltının demir attığı koya doğru yaklaşıyoruz. (Esat Mahmut Karakurt)"

Sıkıntısız, ferah, rahat olarak.

Örnek cümle:

"Kendimi bugün çok hafif hissediyorum."

Hafif kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Hafifin eş anlamlısı olan ve cümle içinde hafif yerine kullanılabilecek olan kelimeler şunlardır: Ferah, rahat, kolay, hoppa, yeğni, az, belirsiz, önemsiz, etkisiz.

Hafifin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Hafif eş anlamlısı olan kelimeler ve hafif kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: