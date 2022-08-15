Hareketli eş anlamlısı nedir? Hareketlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Hareketli, sıfat türünde bir kelimedir. Arapça kökenlidir. Farklı anlamlarda kullanılabilir. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde sıkça karşılaşılan kelimeler arasında gelir. Mecaz anlamları da vardır.

Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde kelimeler üretebilir. Atasözleri ve deyimlerde de kullanıldığı olur. Hareketli kelimesi yerine devingen, dinamik, kıpırdak gibi kelimeler de kullanılabilir. Cümle içindeki kullanım amacına bağlıdır.

Hareketli kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu, hareketli kelimesi için sıfat türünde farklı tanımlar yapar. Bu tanımlar ve bu tanımlar doğrultusunda kurulan bazı örnek cümleler şu şekildedir:

Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik, mobilize.

Canlı, kıpırdak.

Örnek cümle:

"Ben olsam daha hareketli birini seçerdim ama zevkine saygı gösteriyorum. (İhsan Oktay Anar)"

Hareketli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Hareketli eş anlamlısı kelimeler mobilize, devingen, dinamik, müteharrik, canlı, kıpırdak kelimeleri hareketli eş anlamlısı kelimeler arasındadır. Cümle içinde hangi amaçla ve anlamı ile kullanılıyorsa bu anlama ve kullanıma uygun olarak hareketli yerine geçebilirler.

Hareketlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yöntemlerinden biri o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem sayesinde o kelimenin yerine geçebilecek doğru eş anlamlı kelime de seçilebilir.

Dilimizde her kelimenin birden fazla anlamı ve kullanım alanı bulunur. Bu yüzden eş anlamlı kelimeler de çeşitlilik gösterir. O kelime cümle içinde hangi anlamda ve hangi amaçla kullanılıyorsa bunu anlayabilmek için yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır.

Hareketlinin eş anlamlısı olan kelimeler kullanılarak kurulan örnek cümleler şu şekildedir: