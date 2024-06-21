Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski eşi tanıdık çıktı! Meğer Kurtlar Vadisi'nin yıldızıymış...

Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

35 yaşındaki oyuncu, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Özkaya, özel hayatıyla da gündem oluyor.

EVLİLİKLERİ 2019 YILINDA SONLANMIŞTI

Oyuncu hakkında araştırma yapanlar ise eski eşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Özkaya, 2010 yılında Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Mustafa Üstündağ ile evlenmişti. Çiftin bu evlilikten 10 yaşında Ahmet Kaan adında bir oğlu bulunuyor.

Sevilen oyuncular Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ'ın evliliği ise 2019 yılında sona ermiştir.







