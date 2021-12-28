MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahar Şahin ikinci kez Covid-19'a yakalandı

Bahar Şahin ikinci kez Covid-19'a yakalandı

28.12.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Zalim İstanbul dizisinde rol alan genç oyuncu Bahar Şahin ikinci kez Covid-19'a yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Bahar Şahin ikinci kez Covid-19'a yakalandı

Koronavirüs salgını devam ederken birçok ünlü isim ya ilk defa ya da ikinci kez Covid-19'a yakalandığına dair haberleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Covid-19'a yakalanan son isim ise genç oyuncu Bahar Şahin oldu.

13 AYDA İKİNCİ KEZ

Bahar Şahin, 13 ay sonra yeniden Covid-19'a yakalandı. Geçen yıl da virüse yakalanan oyuncu, haberi Instagram hesabından duyurdu.

ing2-391x660

Şahin, belirti yüzünden gittiği hastanede, oksijen maskeli bir fotoğrafını paylaşarak “Nur topu gibi Covid olabilir dendi” notunu düştü.

ing1

Oyuncu, saatler sonra pozitif çıkan test sonucunu yayınladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
MasterChef'te son defa yarıştılar!MasterChef'te son defa yarıştılar!
Anahtar Kelimeler:
Bahar Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den KDV açıklaması! "Piyasa yaptığımızı görünce..."

Bakan Nebati'den KDV açıklaması! "Piyasa yaptığımızı görünce..."

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Başkasına kaçıp çocuk yaptı! Aldattığı kocasıyla canlı yayında kapıştı

Başkasına kaçıp çocuk yaptı! Aldattığı kocasıyla canlı yayında kapıştı

BDDK'dan 26 kişi hakkında suç duyurusu

BDDK'dan 26 kişi hakkında suç duyurusu

Vergi dairesi müdürü rüşvetten gözaltına alındı

Vergi dairesi müdürü rüşvetten gözaltına alındı

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Alemin Kralı’nın Oben’i kış günü güneşlendi! Cesur paylaşım

Alemin Kralı’nın Oben’i kış günü güneşlendi! Cesur paylaşım

Üvey oğlu Üç Kuruş'un yıldızı çıktı! Gören şoke oldu

Üvey oğlu Üç Kuruş'un yıldızı çıktı! Gören şoke oldu

Faruk Tınaz'ın ölümünde skandal iddialar! Sigorta şirketi bile fark etmiş...

Faruk Tınaz'ın ölümünde skandal iddialar! Sigorta şirketi bile fark etmiş...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.