Bahar Şahin ikinci kez Covid-19'a yakalandı

Koronavirüs salgını devam ederken birçok ünlü isim ya ilk defa ya da ikinci kez Covid-19'a yakalandığına dair haberleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Covid-19'a yakalanan son isim ise genç oyuncu Bahar Şahin oldu.

13 AYDA İKİNCİ KEZ

Bahar Şahin, 13 ay sonra yeniden Covid-19'a yakalandı. Geçen yıl da virüse yakalanan oyuncu, haberi Instagram hesabından duyurdu.

Şahin, belirti yüzünden gittiği hastanede, oksijen maskeli bir fotoğrafını paylaşarak “Nur topu gibi Covid olabilir dendi” notunu düştü.

Oyuncu, saatler sonra pozitif çıkan test sonucunu yayınladı.

