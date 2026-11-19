Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla uzun süre adından söz ettiren Devrim Özkan yeni bir aşka yelken açtı. Yeraltı dizisinde rol arkadaşı Deniz Can Aktaş'la sevgili olan Özkan uzun süre bu ilişkiyi saklasa da artık kaçmıyor.

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan artık kameralar önünde de el ele poz veriyor. Çift son olarak Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin galasından da el ele ayrıldı.

Deniz Can Aktaş sevgilisi Devrim Özkan'ın başrolde olduğu filmin galasında görüntülendi. Gece boyu gözünü sevgilisinden ayırmayan Aktaş'a beğeni yağdı

SİYAH ELBİSESİYLE BOY GÖSTERDİ

Sosyal medyada da bu taze çifte "Çok yakışıyorlar", "Çok güzeller" yorumları yağdı.

Öte yandan Devrim Özkan'ın gala tarzı da X'te konuşuldu. Güzel oyuncu; derin göğüs dekoltesi ve cesur kesik detayıyla dikkat çeken siyah elbisesini ışıltılı dokusuyla galada boy gösterdi.



Boyundan bağlamalı tasarımı ve yere kadar uzanan kesimiyle iddialı bir görünüm sergileyen oyuncu beğeni topladı.