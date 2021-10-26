Bahar Şahin ve Dorukhan Toköz ayrıldı mı? "Bu erkeklerin eskort sevdası..."

Bahar Şahin ve futbolcu Dorukhan Toköz'ün bir dargın bir barışık aşkı, geçtiğimiz haftalarda iddialara göre sona erdi. Sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakmasıyla çift gündeme gelirken, Şahin'den ise ihanet göndermesi geldi.

Güzel oyuncu, önceki yaptığı "Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası" paylaşımıyla da ihanete uğradığını ima etti.

İkili daha önce de ayrılmıştı. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz sevgilisine, "Birlikte yurtdışına gidelim" önerisinde bulunmuştu. Bu teklifi kabul etmeyen Şahin, sevgilisinden ayrılmıştı. (Uçankuş)



