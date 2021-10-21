Bahar Şahin iddialı dekoltesiyle gecenin yıldızı oldu

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar’ın yer aldığı ve dijital platform GAİN'de yayınlanacak olan 'Hamlet' dizisinin galasına katılan oyuncu Bahar Şahin cesur elbisesiyle dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Bahar Şahin'in Hamlet oyununun gala gecesinde tercih ettiği derin göğüs dekolteli elbisesiyle yaptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı.
Şahin'in paylaşımına hayranları "Gecenin yıldızı" yorumları yağdırdı.
Şahin'in çok eğlendiğini belirtiği ve sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı gecenin sonu hastanede bitti.
Bütün gece çok eğlenen Bahar Şahin dün öğle saatlerinde hastaneden serum fotoğrafı paylaşarak “Sen bunu hak ettin Bahar” notunu düştü.
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