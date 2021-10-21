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Bahar Şahin iddialı dekoltesiyle gecenin yıldızı oldu

21.10.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Şahin, Hamlet gala davetinde tercih ettiği zeytin yeşili iddialı elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Derin dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu başrollerin önüne geçti.

Bahar Şahin iddialı dekoltesiyle gecenin yıldızı oldu

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar’ın yer aldığı ve dijital platform GAİN'de yayınlanacak olan 'Hamlet' dizisinin galasına katılan oyuncu Bahar Şahin cesur elbisesiyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin'in Hamlet oyununun gala gecesinde tercih ettiği derin göğüs dekolteli elbisesiyle yaptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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Şahin'in paylaşımına hayranları "Gecenin yıldızı" yorumları yağdırdı.

Eğlencenin dozunu kaçıran Bahar Şahin’in gecesi hastanede bittiEğlencenin dozunu kaçıran Bahar Şahin’in gecesi hastanede bitti

Şahin'in çok eğlendiğini belirtiği ve sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı gecenin sonu hastanede bitti.

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Bütün gece çok eğlenen Bahar Şahin dün öğle saatlerinde hastaneden serum fotoğrafı paylaşarak “Sen bunu hak ettin Bahar” notunu düştü.


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Bahar Şahin Erdal Beşikçioğlu
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