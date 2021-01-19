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Baharat ihracatı 200 milyon doları aştı

19.01.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin geçen yıl baharat ihracatı, önceki yıla göre yüzde 15 artarak 201 milyon 735 bin dolara çıktı - Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Latif Özbek: - "2021'de geçen yılın yüzde 20 üstüne çıkmayı hedef koyduk"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin baharat ihracatı 2020'de, önceki yıla göre yüzde 15 artarak 201 milyon 735 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre Türkiye, 2019'da defne, kekik, kimyon gibi ürünlerin de yer aldığı baharat ihracatından 175 milyon 542 bin dolar elde etti.

Başta ABD olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeye ürün satan sektör, 2020 yılında ihracatını yüzde 15 artırarak 201 milyon 735 bin dolara çıkardı.

Baharat ihracatında ilk sırada 29 milyon 743 bin dolarla ABD yer aldı. Bu ülkeyi 22 milyon 822 bin dolarla Almanya ve 8 milyon 941 bin dolarla Çin izledi.

Ürün bakımından 59 milyon 843 bin dolarla kekik ilk sırada yer alırken bunu 44 milyon 586 bin dolarla defne ve 11 milyon 427 bin dolarla kimyon takip etti.

- 2021'de yüzde 20 artış bekleniyor

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve baharat ihracatçısı Latif Özbek, AA muhabirine, baharat sektörünün hem 2019'u hem de 2020'yi güzel geçirdiğini söyledi.

Bu yıl için de yeni bir rekora hazırlandıklarını belirten Özbek, "2021'de geçen yılın yüzde 20 üstüne çıkmayı hedef koyduk. Gelen sinyaller de o yönde." dedi.

Salgının önemli bir bölümünde restoran ve otellerin hizmet veremediğini hatırlatan Özbek, "Bir ara endişe ettik acaba ihracat düşer mi diye. Fakat korktuğumuz gibi olmadı ve satışlar arttı. Herkes market alışverişini artırınca otel ve restoranların eksikliğini hissetmedik." diye konuştu.

Türkiye'nin bazı baharatlarda dünyanın en büyük üreticisi olduğunu vurgulayan Özbek, "Defnede kalite yönünden dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Dünyanın kekik ihtiyacını da Türkiye karşılıyor. Neredeyse yüzde 90'ı ülkemizde üretiliyor. Anason ve biberiyede de çok iyiyiz. Ihlamurda da fena değiliz ama bazen fiyatı tutturamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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