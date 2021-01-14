Baharatlı yiyecekler yediğinizde vücudunuza ne olur?

Türkiye’de özellikle doğu bölgelerinde baharatlı yiyecekler geniş yer tutar. Baharat yemeğin en büyük tadıdır. Kimi mide sorunu yaşayanlar için baharatlı yemekler zorlayıcı olsa da lezzeti damakları şenlendirir. Baharatlı yemeklerin sadece lezzetine odaklanmayalım. Çünkü vücut üzerinde olumlu etkileri de azımsanmayacak derecede çoktur. İşte baharatlı yemeklerin vücuda etkilerini sizler için derledik.

KİLO VEREBİLİRSİNİZ

Baharatlı yiyecekler yemek biraz fazla yağ yakmanın kolay bir yoludur. Hiçbir şey egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin yerini tutamaz. Ancak biberde bulunan kapsinoidler yağ yakımını hızlandırır. Acı biber enerji tüketimini arttırır ve vücut yağlarını azaltır.

AĞRI TOLERANSINI ARTTIRIR

Bazı insanlar için baharatlı yiyecekler yemek kendi başına acı vericidir. Ancak uzmanlar, kapsaisinin beynimizde acı veren duygulardan sorumlu olan özel bir maddeyi hedef alabileceğini öne sürüyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Baharatlı yiyecekler yemeğin tadını çıkartmanızı sağlarken bir yandan da vücudun antioksidanlarla zenginleşmesini destekler. Eğer bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız yemeklerinizi acı biberle pişirmeye özen gösterin.