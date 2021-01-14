Baharatlı yiyecekler yediğinizde vücudunuza ne olur?

Türkiye’de özellikle doğu bölgelerinde baharatlı yiyecekler geniş yer tutar. Baharat yemeğin en büyük tadıdır. Kimi mide sorunu yaşayanlar için baharatlı yemekler zorlayıcı olsa da lezzeti damakları şenlendirir. Baharatlı yemeklerin sadece lezzetine odaklanmayalım. Çünkü vücut üzerinde olumlu etkileri de azımsanmayacak derecede çoktur. İşte baharatlı yemeklerin vücuda etkilerini sizler için derledik.
Baharatlı yiyecekler yemek biraz fazla yağ yakmanın kolay bir yoludur. Hiçbir şey egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin yerini tutamaz. Ancak biberde bulunan kapsinoidler yağ yakımını hızlandırır. Acı biber enerji tüketimini arttırır ve vücut yağlarını azaltır.
Bazı insanlar için baharatlı yiyecekler yemek kendi başına acı vericidir. Ancak uzmanlar, kapsaisinin beynimizde acı veren duygulardan sorumlu olan özel bir maddeyi hedef alabileceğini öne sürüyor.
Baharatlı yiyecekler yemeğin tadını çıkartmanızı sağlarken bir yandan da vücudun antioksidanlarla zenginleşmesini destekler. Eğer bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız yemeklerinizi acı biberle pişirmeye özen gösterin.
Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar haftada 6-7 gün bol acılı yemek yemenin ölüm oranını yüzde 14 daha düşürdüğünü ortaya çıkarttı. Araştırma, baharatlı yemek severleri diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak gözlemledi. Bu nedenle baharatlı yiyecekler, sağlıksız bir yaşam tarzına sahip olanlara uzun yaşam konusunda çok da yardımcı olmayacak.
İşlenmiş şekerin sağlık açısından korkunç bir besin olduğu bilinen bir gerçekliktir. Ancak günlük tüketim içerisinde şeker miktarını azaltmak kolay değildir. Uzmanlar zaman zaman baharatlı yemekler tüketmenin şeker arzusunu azalttığını ortaya çıkarttı. Baharatlı bir şey yedikten sonra genellikle tatlı bir şey canınız çekmez.
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