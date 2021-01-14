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Baharatlı yiyecekler yediğinizde vücudunuza ne olur?

Seray Üstün Seray Üstün 14.01.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Baharatlı yiyecekler yediğinizde vücudunuza ne olur?

Bazı yemekler o kadar baharatlıdır ki şeflerin gözlerinin yanmaması için yemek pişirirken gaz maskesi takması gerekir. Baharatlı yemek yemenin tüm vücut üzerinde yadsınamaz bir etkisi vardır. Ancak pek çok insan yüzleşmek zorunda kalacakları olumlu ve olumsuz etkilerin farkında değil. Sizler için baharatlı yiyeceklerin vücut üzerindeki etkilerini araştırdık.

Türkiye’de özellikle doğu bölgelerinde baharatlı yiyecekler geniş yer tutar. Baharat yemeğin en büyük tadıdır. Kimi mide sorunu yaşayanlar için baharatlı yemekler zorlayıcı olsa da lezzeti damakları şenlendirir. Baharatlı yemeklerin sadece lezzetine odaklanmayalım. Çünkü vücut üzerinde olumlu etkileri de azımsanmayacak derecede çoktur. İşte baharatlı yemeklerin vücuda etkilerini sizler için derledik.

KİLO VEREBİLİRSİNİZ

kilo

Baharatlı yiyecekler yemek biraz fazla yağ yakmanın kolay bir yoludur. Hiçbir şey egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin yerini tutamaz. Ancak biberde bulunan kapsinoidler yağ yakımını hızlandırır. Acı biber enerji tüketimini arttırır ve vücut yağlarını azaltır.

AĞRI TOLERANSINI ARTTIRIR

ağrı

Bazı insanlar için baharatlı yiyecekler yemek kendi başına acı vericidir. Ancak uzmanlar, kapsaisinin beynimizde acı veren duygulardan sorumlu olan özel bir maddeyi hedef alabileceğini öne sürüyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

bağışıklık sistemi

Baharatlı yiyecekler yemeğin tadını çıkartmanızı sağlarken bir yandan da vücudun antioksidanlarla zenginleşmesini destekler. Eğer bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız yemeklerinizi acı biberle pişirmeye özen gösterin.

UZUN YAŞAMA ŞANSINI YÜKSELTİR

uzun yaşama

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar haftada 6-7 gün bol acılı yemek yemenin ölüm oranını yüzde 14 daha düşürdüğünü ortaya çıkarttı. Araştırma, baharatlı yemek severleri diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak gözlemledi. Bu nedenle baharatlı yiyecekler, sağlıksız bir yaşam tarzına sahip olanlara uzun yaşam konusunda çok da yardımcı olmayacak.

ŞEKER TÜKETİMİNİ AZALTIR

tatlı

İşlenmiş şekerin sağlık açısından korkunç bir besin olduğu bilinen bir gerçekliktir. Ancak günlük tüketim içerisinde şeker miktarını azaltmak kolay değildir. Uzmanlar zaman zaman baharatlı yemekler tüketmenin şeker arzusunu azalttığını ortaya çıkarttı. Baharatlı bir şey yedikten sonra genellikle tatlı bir şey canınız çekmez.

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