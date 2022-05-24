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"Baharın Gelişi, Normandiya, 2020" sergisinde konferanslar başladı

24.05.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Baharın Gelişi, Normandiya, 2020" sergisinde konferanslar başladı

İSTANBUL (AA) - Akbank’ın desteğiyle Sakıp Sabancı Müzesi'nde devam eden David Hockney'nin "Baharın Gelişi, Normandiya, 2020" sergisi, sanatçının sanatına ışık tutan bir dizi konferansa ev sahipliği yapıyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, sergi kapsamındaki ilk konferans, sanatın örgütlenme biçimleri, çağdaş sanatın piyasa ile ilişkisi, kültür politikaları ve kültür endüstrisi alanlarında çalışmaları bulunan Doç. Dr. Ayşe Hazar Köksal tarafından gerçekleştirildi.

"Pop Sanat Nedir, Ne Değildir?" başlıklı konferansta 1950'li ve 1960'lı yılların ana akım sanatına yönelik bir eleştiri olarak ortaya çıkan Pop Sanat'ın, zaman içinde kendi tezinin eleştirisine dönüşmesine odaklanıldı.

- Konferanslar müzenin Youtube kanalından izlenebilecek

David Hockney konferanslarının ikincisi 25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Modernizm, sanatta feminist teoriler, heykel tarihi, çağdaş ve güncel sanat alanlarında çalışmaları bulunan Doç. Dr. Seda Yavuz'un "Temsilin Olanaklarını Aşmak: David Hockney" başlıklı konferansında Hockney'nin farklı evreleri ve temsilin olanaklarını zorladığı imgeleri ele alınacak.

Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu Karaveli ise 1 Haziran'daki "Tutkunun ve Direncin Portresi: David Hockney" başlıklı konferansta sanatçının kariyerinin ilk dönemlerinden bugüne uzanan süreçte, sanat pratiğini şekillendiren temel unsurları ele alacak.

Mimari tasarım ve görsel iletişim alanlarında çeşitli üniversitelerde dersler veren Beril Sezen'in "David Hockney ve Mecralar Arasılık" başlıklı konferansı 8 Haziran'da düzenlenecek. Konferansta, Hockney'nin farklı iki sanat formu resim ve fotoğraf ile farklı iki mecrayı analog ve dijital etkileşime sokan ‘"Fotografik Çizimler’" adlı işlerine odaklanılacak.

Konferans serisinin sonuncusu ise Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden'in 15 Haziran'daki "David Hockney ve Sallanan 60'lar" olacak.

Sakıp Sabancı Müzesi'nin web sitesinden kayıt yaptırmanın yeterli olduğu ücretsiz konferanslar, her çarşamba 17.00'de müzenin Youtube kanalından izlenebilecek.

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