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Baharın müjdecisi leylekler Muş'a geldi

05.03.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baharın müjdecisi leylekler Muş'a geldi

Karla kaplı Muş'a bu yıl erken gelen leylekler, yuvalarına yerleşti.

Muratgören köyü ile Hasköy ilçesinin Aşağıüçdam ve Alazlı köylerinde yuvalanan leylekler, yiyecek arayışına koyuldu.

Bölgede baharı müjdeleyen sembollerden leyleklerin gelişine sevinenler bazı alanlara yiyecek bıraktı.

Muratgören köyü sakinlerinden Serkan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, baharın müjdecisi leylekleri görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Leyleklerin gelişiyle baharın geldiğini anladıklarını ifade eden Yıldırım, "Onlar misafirlerimiz. Sonbaharda sıcak bölgelere giden leylekler, yazın tekrar köyümüze geliyor. Bu yıl erken geldikleri için kar engeline takıldılar. Elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz." diye konuştu

Gıyasettin Özkan ise leylekleri yuvalarında koruduklarını belirterek "Onları görmekten mutluluk duyuyoruz. Her yıl bu mevsimde geliyorlar. Leylek baharın simgesidir. Köyümüzde çok sayıda leylek yuvası var." ifadesini kullandı.

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