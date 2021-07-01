Bahçe tellerine takılan yaralı puhu tedavi altına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evin bahçe tellerine takılmış halde bulunan yaralı puhu tedavi altına alındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamber Mahallesi'nde bir vatandaş, bahçesindeki tellere takılmış yaralı puhu buldu.

Kanadından yaraları olan ve uçma güçlüğü çeken kuş, Müdürlük ekiplerince vatandaştan alındı ve tedavi için Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'ndaki veteriner hekime teslim edildi.

Yaralı puhu tedavi ve bakımının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Baykuş ailesine mensup puhu geniş kanat açıklığı ve iri yapıları ile kolay ayırt edilebilirken sessiz uçuşları ve gece görüşleri ile karada ve havada avlanabiliyorlar. Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararınca 2021 yılı için puhu avlayana 3 bin 34 lira ceza veriliyor.

