Bahçecik Barajı'nda fiziki tamamlanma yüzde 60'a ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile de bir araya geldiklerini anlatan Çimen, şunları kaydetti:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek kentin ihtiyaçlarıyla ilgili sunum yaptıklarını ifade eden Çimen, Çamlıca TOKİ konutlarının bulunduğu alandaki vahşi depolama sorununa çözüm ürettiklerini aktardı.

"Harşit Çayı Islah Projesi ile Bahçecik Barajı görüşmenin en önemli konularıydı. İki konu ile ilgili güzel gelişmeler yaşanacak. Baraj bu yıl su tutacak. Eş zamanlı olarak 25 kilometre uzaklıkta Bahçecik Barajı'ndan buraya isale hattı yapılacak. 2022'de evlerimizden billur gibi su içeceğiz. Takip ettik ve bu noktaya getirdik. Bahçecik Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 60 seviyesine ulaştı. Geçen yıl bu proje için 36 milyon lira kaynak harcandı. Bu yıl baraj bitecek. Bu yıl sonu itibarıyla su tutmaya başlayacağız. Bu proje Gümüşhane Belediyesinin projesidir. 30 yıl vadeli olarak parasını ödeyeceğiz."

