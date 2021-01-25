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Bahçecik Barajı'nda fiziki tamamlanma yüzde 60'a ulaştı

25.01.2021 19:31 | Son Güncelleme:
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Bahçecik Barajı'nda fiziki tamamlanma yüzde 60'a ulaştı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bahçecik Barajı'nda fiziki gerçekleşmenin yüzde 60'a ulaştığını ve bu yıl barajda su tutulacağını belirtti.

Çimen, makamında düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta bazı bakanlıklarda bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek kentin ihtiyaçlarıyla ilgili sunum yaptıklarını ifade eden Çimen, Çamlıca TOKİ konutlarının bulunduğu alandaki vahşi depolama sorununa çözüm ürettiklerini aktardı.

Çimen, Bakanlıkla birlikte vahşi depolamaya ilişkin yeni bir proje hazırladıklarını belirterek, "Projenin 2 milyonun üzerinde bedeli olacak. Bu şehirde 70-80 yıldır çözülmeyen sorunu da çözme noktasına getirdik." dedi.

- Bahçecik Barajı 2021'de su tutacak

Kent meydanı projesinde sürecin devam ettiğini dile getiren Çimen, projeyi ağustos ayında ihale edip 2023'ten önce tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile de bir araya geldiklerini anlatan Çimen, şunları kaydetti:

"Harşit Çayı Islah Projesi ile Bahçecik Barajı görüşmenin en önemli konularıydı. İki konu ile ilgili güzel gelişmeler yaşanacak. Baraj bu yıl su tutacak. Eş zamanlı olarak 25 kilometre uzaklıkta Bahçecik Barajı'ndan buraya isale hattı yapılacak. 2022'de evlerimizden billur gibi su içeceğiz. Takip ettik ve bu noktaya getirdik. Bahçecik Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 60 seviyesine ulaştı. Geçen yıl bu proje için 36 milyon lira kaynak harcandı. Bu yıl baraj bitecek. Bu yıl sonu itibarıyla su tutmaya başlayacağız. Bu proje Gümüşhane Belediyesinin projesidir. 30 yıl vadeli olarak parasını ödeyeceğiz."

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