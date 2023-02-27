Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı! Yeşim Salkım kendini tutamadı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması sırasında atılan sloganlara tepki gösterdi.

BAHÇELİ'NİN BEŞİKTAŞ KARARI

Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından MHP’den yapılan açıklamada ise, “Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün (dün) itibarıyla ayrılmıştır” denildi.

Bahçeli'nin istifası sosyal medyada gündem olurken Yeşim Salkım da kendini tutamadı.

Açıklamayı paylaşan şarkıcı Yeşim Salkım "Tebrim ederim arada sırada da olsa doğru karar alabiliyorsunuz arkası gelir inşallah hayırlısıyla" diyerek dikkat çekti.



