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  4. CZN Burak hayatını kaybeden Taha Duymaz'a gelen çirkin yorumu paylaştı! "Değdi mi?"

CZN Burak hayatını kaybeden Taha Duymaz'a gelen çirkin yorumu paylaştı! "Değdi mi?"

27.02.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem sırasında Hatay'da halasının evinde olan fenomen Taha Duymaz hayatını kaybetti. Enkaz çalışmaları sırasında elinden geleni yapan CZN Burak Duymaz'a gelen çirkin bir yorumu paylaşıp bakın ne dedi.

CZN Burak hayatını kaybeden Taha Duymaz'a gelen çirkin yorumu paylaştı! "Değdi mi?"

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz hayatını kaybetti.

Taha Duymaz'ın haberini alan CNZ Burak enkaz çalışmaları sırasında elinden geleni yapmıştı. CZN Burak son olarak sosyal medyada zorbalığa maruz kalan arkadaşına gelen çirkin bir yorumu paylaştı.

Yorgana sarılı bulunmuş, hiç şişmemiş... Yorgana sarılı bulunmuş, hiç şişmemiş...

CZN Burak geçmişte yazılan "Lan dilenci" yorumunu paylaşarak "Değdi mi insanları kırmaya yarın için kimin garantisi var?" diyerek sitem etti.

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ARKADAŞI ENKAZDA NASIL BULUNDUĞUNU ANLATMIŞTI

Ragib Narin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Taha Duymaz'ın depreme yatakta yakalandığını açıklayarak "Yorgana sarılı bulunmuş ve vücudu tertemiz hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde. Tıpkı hayatı gibi" demişti.

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CZN Burak Taha Duymaz sosyal medya ele

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