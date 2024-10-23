Bahçeli'nin sözleri sonrası Şahan Gökbakar isyan etti! "Ya biz neyin içindeyiz böyle?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son konuşmasıyla gündeme bomba gibi düştü ve ülke gündemini değiştirdi.

Bahçeli'nin Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapması, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada ise büyük bir kısım Bahçeli'nin sözlerine tepki gösterdi.

Gündemi yakından takip eden Şahan Gökbakar da bu konuda sessiz kalmadı. Şahan Gökbakar sosyal medyada şunları yazdı:

"Daha 2 yıl önce Kılıçdaroğlu gelirse terörist başını salacak, teröristler Kılıçdaroğlu'na haydi diyor diye montaj videolarla, terör ve teröristle iş birliği yapıyor bunlar falan diye her yerde halkı işleyerek seçim kazanmadınız mı? 2 yıl oldu ya daha. Şimdi 'Öcalan'ın tecriti kalksın, meclise gelsin konuşsun' falan... Ya biz neyin içindeyiz böyle? Nasıl oluyor bu kadar? Gerçekten nedir bu yaşadığımız?"

Şahan Gökbakar'ın sözlerine takipçilerinden destek geldi.