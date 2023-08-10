Bahçelievler'de bir kişinin apartman boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz'da Şirinevler Mahallesi'nde bir kişinin apartman boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin yürütülen çalışmada, söz konusu cesedin Murat Arpapay'a (57) ait olduğu belirlendi.

Ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Arpapay'ın otopsi işlemlerinde boyun bölgesinden kimyasal sıvı enjekte edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Arpapay'ın ölü bulunduğu apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi.

Arpapay'ın söz konusu apartmanda günlük kiralık bir dairede kaldığı, burada öldürüldükten sonra apartman boşluğuna atıldığı belirlendi. Maktulün olay günü öğle saatlerinde Muhterem P. (19) isimli bir kadınla geldiği daireye akşam 21.15'te Serpil D, Doğan S. ve Fatih E'nin de girdiği, bu kişilerin daha sonra apartmandan ayrıldıkları tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ "TASARLAYARAK ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada Muhterem P. ve Serpil D. isimli 2 kadın gözaltına alındı.

Muhterem P. ve Serpil D'nin Murat Arpapay ile şüpheli Ersen B'nin yönlendirmesiyle tanıştıkları, cinayetin de Arpapay'ın evinde sakladığı paraların çalınması amacıyla planlandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhterem P. ve Serpil D. "tasarlayarak öldürme" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekiplerinin firari şüpheliler Ersen B, Doğan S. ve Fatih E'nin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

