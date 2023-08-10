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Bahçelievler'de inşaat alanına bitişik apartman tedbir amaçlı tahliye edildi

10.08.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de inşaat alanına bitişik apartman, bina sakinlerinin sallantı yaşandığı ihbarı üzerine tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bahçelievler'de inşaat alanına bitişik apartman tedbir amaçlı tahliye edildi

Şirinevler Mahallesi Hasan Tahsin Sokak'ta hafriyat çalışmaları yürütülen inşaat alanının yan tarafındaki 8 katlı Ulus Apartmanı'nın sakinleri, belediye ekiplerine, sallanan binadan ses geldiği yönünde ihbarda bulundu.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk inceleme sonrası binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi.

Apartmanda oturan bir aile belediye tarafından otele yerleştirilirken, diğer aileler kendi imkanlarıyla yakınlarının yanına yerleşti.

Belediye ekipleri sokağa emniyet şeridi çekti. Bir zabıta aracı da apartmanın önünde tedbir amaçlı bekletiliyor.

İnşaat çalışmasına ara verilirken, boşaltılan binaya ilişkin kararın detaylı inceleme sonrası verileceği öğrenildi.

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