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Bahçelievler'de öğrenciler arasındaki kavga cep telefonuyla görüntülendi

29.09.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de öğrenciler arasındaki kavga cep telefonuyla görüntülendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de okul çıkışında kız öğrenciler arasındaki kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Mahallesi Plevne Sokak'ta dün akşam saatlerinde okul çıkışında bir grup kız öğrenci arasında kavga çıktı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kız öğrencilerin birbirlerinin saçını çekmesi, yumruk ve tekme atması, bazı öğrencilerin ve çevredekilerin de araya girerek kavga edenleri ayırmaya çalışması yer aldı.

- Mahalleli, öğrencilerin kavgasından şikayetçi

Bu arada bazı mahalle sakinleri, Yenibosna Anadolu lisesi, Emir Sultan Ortaokulu, Halit Ziya Uşaklıgil ve Necip Fazıl Kısakürek ilköğretim okullarının bulunduğu bölgede, okul giriş ve çıkışlarında sürekli kavgaların yaşandığını öne sürerek, duruma tepki gösterdi.

Bölgede önlem alınmasını isteyen mahalle sakini Abdullah Tahir, "Birkaç okul arasındayız, etrafımız lise, gençlerin yoğun olduğu bir yer. Zaman zaman kavgalar oluyor. Buradaki boş alanı park yapmak istedik. Liseden çıkan öğrenciler bazen gelip ateş yakıyorlar bazen bir bakıyorsunuz kavga ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Tahir, öğrenci kavgalarının yaşandığı bu bölgeye güvenlik kamerası konulmasını istedi.

Esnaf Celal Atay da öğrencilerin zaman zaman kavga ettiğini belirterek, ayırmaya çalıştıklarını ancak bazen başarılı olamadıklarını söyledi.​​​​​​​​​​​​​​

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Bahçelievler kavga öğrenci

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