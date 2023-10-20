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Bahçelievler’de polisin "dur" ihtarına uymayan araç kaçtı, kovalamacada iki polis yaralandı

20.10.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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Bahçelievler’de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil kaçtı, ekipler aracın peşine düştü.

Bahçelievler’de polisin "dur" ihtarına uymayan araç kaçtı, kovalamacada iki polis yaralandı

Kovalamaca sırasında polis ekipleri, kaçan aracı durdurmak için otomobile arkadan çarptı, çarpmanın etkisiyle polis aracı park halindeki başka bir otomobile yandan çarparken kaçan sürücü, otomobili 500 metre ilerledikten sonra sokakta bırakarak yanında bulunan bir kişiyle beraber kayıplara karıştı. Kaza sırasında iki polis memuru hafif yaralandı. Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Olay saat 04.30 sıralarında Bahçelievler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri şüphe üzerine 34 GKT 726 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. İçinde iki kişinin bulunduğu otomobil durmayarak kaçarken polis ekipleri peşine düştü. Kovalamacanın ara sokaklara taştığı olayda polis ekipleri şüphelileri durdurmak için kaçan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ekip arabası park halindeki başka otomobile çarparak durdu. Kaza nedeniyle iki polis memuru hafif şekilde yaralanırken şüpheliler otomobille 500 metre ilerledikten sonra otomobili bırakarak kaçtı. Meslektaşlarının durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan polis memurları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının durumun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kovalamacada polis aracı ve park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.
Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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