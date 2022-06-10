Bahçelievler'de seyir halindeyken alev alan taksi kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki bir takside çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adnan Kahveci Bulvarı'nda yolcusuyla seyreden Engin G. idaresindeki 34 TEZ 27 plakalı takside henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu gören sürücü, yolcusunu indirip itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz