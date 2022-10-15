YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bahçelievler’deki silahlı saldırıda 1’i ağır, 5 kişi yaralandı

Bahçelievler’deki silahlı saldırıda 1’i ağır, 5 kişi yaralandı

15.10.2022 04:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler’deki silahlı saldırıda 1’i ağır, 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) – Bahçelievler’de kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırıda, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerce cadde üzerindeki iş yerine ateş açıldı.

Saldırı sonrası olay yerinde bulunan 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

Emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildiBartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Bakan Dönmez: "(Amasra'daki maden kazası) İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde"Bakan Dönmez: "(Amasra'daki maden kazası) İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama:Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler silahlı saldırı

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
12:55
İkindi
16:00
Akşam
18:32
Yatsı
19:51
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.