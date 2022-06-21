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Bahçeli’nin desteği, TYT'ye girerken kimliğini unutan Ayşe’yi duygulandırdı

21.06.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayşe Sabancalı: - "Bu zamana kadar kimseden yardım istemeyen ve tek başıma işlerimi halletmeye çalışan biriydim, verilen destek çok duygulandırdı"

Bahçeli’nin desteği, TYT'ye girerken kimliğini unutan Ayşe’yi duygulandırdı

OSMANİYE (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girerken kimliğini unuttuğu için gözyaşlarını tutamayan Ayşe Sabancalı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin burs ve eğitim masraflarının karşılanması yönündeki desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beraber yaşadığı kuzeni Gülhan Gürsoy'un evinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Sabancalı, sınav yerine erken gittiğini ve binaya girerken kimliğini unuttuğunu fark ettiğini söyledi.

Ağlayarak dışarı çıktığını ve görevli polislerin kendisini sakinleştirmeye çalıştığını dile getiren Sabancalı, "Beni okula bırakan kuzenimin eşi olan Erol ağabeye telefonla ulaştılar. Kimliğini sınav saatinden önce getirebildiler ve sınava girebildim." dedi.

Olayın medyaya yansımasının ardından birçok insanın kendisine ulaştığını ve destek sözü verdiğini ifade eden Sabancalı, "Birçok insandan burs teklifi aldım. Videolarım çok fazla yayıldı. Bütün Türkiye'nin duasını aldım, hepsine çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kendisine destek sözü verdiğini aktaran Sabancalı, şunları söyledi:

"Beni Devlet Bahçeli'nin özel kaleminden aradılar. Eğer devlet üniversitesini kazanırsam Devlet Bahçeli'nin bütün okul masraflarımı karşılayacağını ve burs vereceğini, eğer kazanamazsam da bir vakıf üniversitesine göndereceklerini ve bir ömür boyu bana sahip çıkacaklarını söylediler. Bu çok güzel bir şey. Ben, bu zamana kadar kimseden yardım istemeyen ve tek başıma işlerimi halletmeye çalışan biriydim. Beni bu verilen destek çok duygulandırdı."

Sınav günü Sabancalı'nın kimliğini kendisine yetiştiren kuzeninin eşi Erol Gürsoy, kendi kızının da aynı gün sınava girdiğini ve Ayşe ile kızını erken saatte sınava girecekleri binalara bıraktığını belirtti.

Kızını sınava bıraktıktan sonra bir telefon geldiğini ve Ayşe'nin kimliğinin arabada kaldığını öğrendiğini dile getiren Gürsoy, "Vakit yeterli olduğu için, strese girmeden kimliği yetiştirdim. Medyada çıktıktan sonra sağ olsun bizi kimse yalnız bırakmadı. Sayın Devlet Bahçeli olsun, Belediye Başkanı Kadir Kara olsun, Ülkü Ocakları Başkanı olsun bizi aradılar, ziyaret ettiler, Ayşe'nin devamlı arkasında olduklarını söylediler. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Sabancalı'nın aynı gün sınava giren kuzeninin kızı Zehra Gürsoy da Ayşe ile adeta kardeş gibi olduklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini ifade ederek, "İlk başlarda çok bir samimiyetimiz yoktu ama teyzem vefat ettikten sonra sık görüşmeye başladık. Birbirimizi kardeş gibi görüyoruz. Yani birbirimize çok düşkünüz bu yüzden. Her şeyi beraber yapmak istiyoruz. Sınav tercihi olarak ben nereyi istersem o da benimle gelmek istiyor zaten. O yüzden hayalimiz hep beraber gitmek." ifadelerini kullandı.

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Osmaniye'de üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı'nın devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa Vakfımızın Kurucusu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

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