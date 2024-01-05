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Bahçesaray ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

05.01.2024 08:32 | Son Güncelleme:
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Van’ın Bahçesaray ilçesinde hava koşulları nedeniyle taşımalı 1 gün ara verildi.

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bahçesaray ilçemizde özellikle kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı ve tipinin devam etmesi sebebiyle 5 Ocak 2024 Cuma günü taşımalı eğitime ve kırsal mahallelerdeki egitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

ÇATAK-GÖRENTAŞ BÖLGESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Van’ın Çatak ilçesi Görentaş Mahallesi bölgesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Çatak Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görentaş Bölgesindeki Uzuntekne, İçimli, Görentaş, Ağaçlık, Onağıl, Derebaşı, Boyunpınar, Teknecik, Saygın, Yukarı Narlıca, Aşağı Narlıca mahalleleri yoğun kar yağışının ve tipinin devam etmesi sebebiyle 5 Ocak 2024 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

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