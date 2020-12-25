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Bahçesaray’da karla mücadele

VAN HABERLERİ  | 25.12.2020 11:10 | Son Güncelleme

Van’ın Bahçesaray Belesiyesi, etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezi ve mahallelerde kar temizleme çalışmalarına başladı.Bahçesaray Belediyesi, kent merkezinde ve kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için oluşturulan karla mücadele ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda hummalı çalışma içerisine girdi.

Van’ın Bahçesaray Belesiyesi, etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezi ve mahallelerde kar temizleme çalışmalarına başladı.
Bahçesaray Belediyesi, kent merkezinde ve kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için oluşturulan karla mücadele ekipleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda hummalı çalışma içerisine girdi. Merkez ve kırsal mahallelerde yoğun bir şekilde yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar ile birlikte bilgi veren Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, "Belediyemizin karla mücadele ekipleri, ilçemizin dört bir yanında ulaşımda aksaklıkların ve olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sabahın erken saatleriyle birlikte ekipler kar temizliğine başladı. İş makineleri ile anayol ve ara yollarda kısa zamanda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer yandan da belediye personelleri tarafından yaya yolları ve ana caddeler üzerinde kar temizliği yapan ekipler merdivenler, tehlike oluşturabilecek yerlerde kar temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Kıymetli hemşerilerimize en hızlı, en güvenilir hizmeti vermek için gece gündüz demeden sahada olamaya devam edeceğiz" dedi.

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