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Bahçeşehir Koleji 80 - 71 CSU Sibiu (FIBA Erkekler Avrupa Kupası)

BASKETBOL HABERLERİ  | 27.11.2019 19:10 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu 80-71 mağlup etti. Bu sonuçla 5. galibiyetini alan ve grubu lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji, daha önce bir üst tura yükselmeyi garantilemişti.

Bahçeşehir Koleji 80 - 71 CSU Sibiu (FIBA Erkekler Avrupa Kupası)

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreği 24-24 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 48-39 üstün gitti.

Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir Koleji Basketbol CSU Sibiu FIBA Erkekler Avrupa Kupası

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