Bahçeşehir Koleji 80 - 71 CSU Sibiu (FIBA Erkekler Avrupa Kupası)

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreği 24-24 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 48-39 üstün gitti.
Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı.
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