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Bahçeşehir Koleji Avrupa'da destan yazdı

27.04.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali 2. maçında İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'yı 90-74 yenerek şampiyon oldu.

Bahçeşehir Koleji Avrupa'da destan yazdı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini 90-74 yenen Bahçeşehir Koleji, şampiyon oldu.

Eşleşmenin ilk maçını da deplasmanda 72-69 kazanan kırmızı-lacivertliler, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

13 bin 500 kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka tamamı dolu tribünler önünde oynandı.

Karşılaşmaya konuk ekip 5-0'lık seriyle başladı. Jones ve Smith önderliğinde bulduğu sayılarla üstünlüğü ele alan Bahçeşehir Koleji, 8. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 26-11. İlk periyodu Bahçeşehir Koleji 30-16 önde kapattı.

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İkinci çeyreğe de iyi başlayan misafir takım, ilk 6 dakikada Bahçeşehir Koleji'ne sayı şansı tanımadı. Rossi'nin 14. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı tek hanelere çeken (30-22) Unahotels Reggio Emilia, 17. dakikada Johnson'un basketiyle seriyi 15-0'a getirdi ve öne geçti: 30-31. İkinci periyottaki ilk sayısını 17. dakikada teknik faulden Kartal Özmızrak ile bulan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 43-37 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, Hall'un 21. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 47-37. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 64-56 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, parkeden 90-74 galip ayrıldı.

Kırmızı-lacivertlilerde 17 sayı kaydeden Jamar Smith takımı adına galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Ülker Arena
Hakemler: Luis Castillo, Oskars Lucis, Wojciech Liszka

Bahçeşehir Koleji: Jamal Jones xxx 14, Langston Hall xx 2, Jamar Smith xxx 17, Oğuz Savaş xx 5, Berkay Candan xxxx 7, Muhammed Baygül xx 6, Richard Solomon xx 4, Kartal Özmızrak xx 7, Sam Dekker xxx 12, Tarık Black xxx 12, Erkan Yılmaz xx 4, Hadi Özdemir
Başantrenör: Erhan Ernak

Reggio Emilia: Mikael Hopkins xx 9, Arturs Strautins xxx 19, Andrea Cinciarini xx 8, Justin Johnson xx 9, Stephen Thompson Jr. xxx 19, Flippo Baldi Rossi xx 8, Bryant Crawford x 2, Tyler Larson
Başantrenör: Attilio Caja

  1. Periyot: 30-16 (Bahçeşehir Koleji lehine)
    Devre: 43-37 (Bahçeşehir Koleji lehine)
  2. Periyot: 64-56 (Bahçeşehir Koleji lehine)
    5 faulle çıkan: Flippo Rossi (35.03), Mikael Hopkins (36.42) (Reggio Emilia)
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