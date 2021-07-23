YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Bahçesinde yaptığı yelkenliyle mavi sulara açılmaya hazırlanıyor

Bahçesinde yaptığı yelkenliyle mavi sulara açılmaya hazırlanıyor

23.07.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzlediği belgeselden etkilenerek Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki evinin bahçesinde 4 kişilik tekne yapan deniz tutkunu öğretmen Yalçın Kuşku, emekliliğini mavi sularda geçirmek istiyor - Yalçın Kuşku: - "Önce denizde çıraklığımı yapıp sonra sağlık el verirse izlediğim programdaki gibi Türkiye'nin bütün kıyılarını iki üç ay içerisinde dolaşmak istiyorum"

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, emekli olmaya hazırlanan öğretmen Yalçın Kuşku, evinin bahçesinde 7 yılda tamamladığı yelkenli tekneyle mavi sulara açılacağı günü iple çekiyor.

Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde makine öğretmenliği yapan 55 yaşındaki Kuşku, Türkiye'nin kıyılarını dolaşan bir denizcinin yaşadıklarını anlatan belgeselden etkilenince kendi teknesini yapmaya karar verdi.

Deniz tutkusu nedeniyle emekliliğini mavi sularda geçirmek isteyen Kuşku, internetten araştırma yaptıktan sonra 7 metre uzunluğundaki 4 kişilik teknesini bahçede yapmaya başladı.

Evinin bahçesini adeta tersaneye çeviren ve yaklaşık 7 yılda tekneyi suya inecek hale getiren Kuşku, gerekli işlemlerin ardından mavi sulara açılacak.

- 250 bin liralık tekneyi 80 bine mal etti

Emeklilik dilekçesini okul idaresine veren Kuşku, AA muhabirine, belgeseli izledikten sonra denizi keşfetmenin yolunun tekneden geçtiğini anladığını belirterek, "2014'ün haziran ayında başladım, şimdi bitti, tekne suya inecek hale geldi." dedi.

İnternetten bulduğu plana göre yaptığı teknenin 7 yılda bu hale geldiğini anlatan Kuşku, şunları söyledi:

"Emeklilik dilekçesini verdim. Teknenin artık suya inme vakti geldi. Planım, Türkiye'nin bütün kıyılarını gezmek ama bunun için usta denizci olmak gerekiyor. Bu da iki üç yıl deniz deneyiminden sonra oluyormuş. Bu süreden önce 'İyi bir yelkenli kullanamazsınız.' diyorlar. Önce denizde çıraklığımı yapıp sonra sağlık el verirse izlediğim programdaki gibi Türkiye'nin bütün kıyılarını iki üç ay içerisinde dolaşmak istiyorum."

Teknenin özellikleri hakkında da bilgi veren Kuşku, "7 metre uzunluğunda, 4 kişinin yatabileceği kadar yer, tuvalet ve mutfağı var. 7,5 metre direk boyu var, yani kıyıdan bir seyir için yeterli. İki yelkeni, takma 9,9 beygir gücünde motoru var. Rüzgarın olmadığı zamanda limana yanaşmak için motor gerekiyor. Genişliği 2,5 metre, 180 santimetre de yüksekliği var. Teknem biraz daha sığ sularda gidebiliyor." ifadelerini kullandı.

Aynı özellikteki teknelerin şu anda 200-250 bin lira civarında olduğunu, kendisinin bunu 75-80 bine mal ettiğini vurgulayan Kuşku, isteyen herkesin tekne yapabileceğini dile getirdi.

- "Etrafımdaki herkes garip karşıladı"

Böyle işlerle uğraşmak için denizi sevmenin şart olduğunu dile getiren Kuşku, şöyle konuştu:

"Sakarya'da denize en yakın mesafe 50 kilometre. Tekne yapma fikrini etrafımdaki insanlara açınca herkes garip karşıladı, güldü ama deniz tutkusu içimizde olunca evimizin bahçesinde tekneyi yapmak hırs oldu. İklim şartlarından dolayı üzerini sürekli açıp kapattım ama bundan keyif almak gerekiyor. Tekne yapacaksanız keyif almak zorundasınız, istemediğiniz zaman bunu yapamazsınız. Denizin sizi çağırdığını, size seslendiğini hissetmek zorundasınız. Yaparken çok büyük keyif aldım ama tekneyi suya indirdiğim zaman bu keyif ikiye katlanacak."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştüKaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Sakarya Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cuma

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:10
İkindi
17:06
Akşam
20:30
Yatsı
22:11

Sakarya Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cuma

Darüşşifa Eczanesi
Adapazari
Erdem Eczanesi
Yenikent
Esra Eczanesi
Adapazari
Gonca Eczanesi
Adapazari
Gündoğar Eczanesi
Adapazari
Işık Eczanesi
Adapazari
Zuhal Eczanesi
Adapazari
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.