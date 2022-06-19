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Bahçesine toplanan arılarla başladığı üretimi 30 yıldır sürdürüyor

19.06.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de Ahmet Ciğerci, bölgenin iklim koşullarına en iyi uyum sağlayan Kafkas melezi ırkı arılarla kurduğu yeni kolonileri, talep eden üreticilere satıyor - Ahmet Ciğerci: - "Burada çiçek çeşidi fazla. Yağmur çok olunca verim de güzel oldu. Sıcak havalarda kovanları yüksek kesimlere taşıyorum"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kapadokya'da peribacalarıyla kaplı Güvercinlik Vadisi'ndeki onlarca kovanda arıcılıkla uğraşan 55 yaşındaki Ahmet Ciğerci, yaklaşık 30 yıldır Orta Anadolu'daki meslektaşlarına arı tedarik ediyor.

Ciğerci, Nevşehir'in Uçhisar beldesinde ağaç ve çiçeklerle bezeli vadide Kafkas melezi ırkı arı üretiyor.

Otuz yıl önce askerden geldikten sonra, oğul veren ve bahçelerinde toplanan koloniyle arıcılığa başlayan Ciğerci, yıllar içinde edindiği tecrübeyi, bu mesleğe meraklı üreticilerle de paylaşıyor.

Ciğerci, AA muhabirine, ilk ve tek mesleğinin arıcılık olduğunu, uzun yıllardır gönül verdiği bu işle geçimini sağladığını söyledi.

Arılarla vakit geçirmenin kendisini mutlu etmeye yettiğini dile getiren Ciğerci, "Bu işi sevmen lazım. Nasıl insan arabasını, evini sever, ben de bunları seviyorum. Buraya gelip akşama kadar otururum. Başka iş için para verseler gitmem, akşama kadar bunların yanında otururum. 55 yaşındayım, ilk mesleğim arıcılık oldu, yıllardır sürdürüyorum." dedi.

Bölgenin iklim koşullarına en iyi uyum sağlayan arı ırkının Kafkas melezi olduğunu, Artvin'den getirttiği kraliçe arıları tercih ettiğini anlatan Ciğerci, Nevşehir yöresi ve çevre illerdeki üreticilerin arı ihtiyacını karşılamaya çalıştığını söyledi.

- "Çıtalar bal dolu olsa da almıyorum çünkü arının güçlü kalması lazım"

Bu arı ırkının yörenin kış şartları için de elverişli olduğunu, soğuğa karşı dayanıklılığı dolayısıyla tercih edildiğini vurgulayan Ciğerci, şunları kaydetti:

"Arılar oğul veriyor, onları alıp bir kovana koyuyoruz. Evlenince nasıl evlat ayrılıp, başka evde oturuyorsa bu da aynı öyle, aile olunca başka bir kovana koyup yeni bir koloni oluşturuyoruz. Böylelikle arılar ve kovanlar çoğalıyor. Ürettiğim arıları, etraf köylere ve çevre illerden gelenlere veriyorum. 30 yıldır arı üretiyorum. Her geçen sene tecrübe edinerek işin inceliğini öğrendim. Herhangi bir hastalık oluşmadan arı üretimini sürdürüyorum. Burada çiçek çeşidi fazla. Yağmur çok olunca verim de güzel oldu. Sıcak havalarda kovanları yüksek kesimlere taşıyorum. Ağustosta kovandaki askerlerin güçlü olması lazım ki kışa iyi hazırlansınlar. Kovanların üst katındaki az sayıda peteği kendimiz için alıyorum ama diğer çıtalar bal dolu olsa da almıyorum çünkü arının balla beslenerek güçlü kalması lazım."

Geçen yıl 130'dan fazla kovana sahip olduğunu, baharda yaptığı satışların ardından kalan 50 kovanla arı üretimi sürdürdüğünü belirten Ciğerci, bir kovan arının, gücüne göre 600 ila 1500 liradan alıcı bulduğunu ifade etti.

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