Bahis cezası alan Kırklarelisporlu Rüzgar Derici'nin şarkıcı İrem Derici'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı!

Futbolda yürütülen kapsamlı yasa dışı bahis soruşturmasında ceza alan isimlerden biri kamuoyunda dikkat çekti. TFF’nin açıkladığı listede adı geçen isimlerden olan Kırklarelispor’un genç oyuncusu Rüzgar Derici’nin şarkıcı İrem Derici’nin kardeşi olduğu ortaya çıktı…

Bahis cezası alan Kırklarelisporlu Rüzgar Derici'nin şarkıcı İrem Derici'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı!
Burak Kavuncu

TFF’nin başlattığı ve ardından Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma açtığı Türk Futbolundaki bahis operasyonu genişledi. Bahis soruşturmasında adı geçen isimlerden olan Rüzgar Derici’nin kim olduğuna dair bilgiler gelmeye başlandı.

İREM DERİCİ’NİN KARŞDEŞİ ÇIKTI…

Bahis cezası alan Kırklarelisporlu Rüzgar Derici nin şarkıcı İrem Derici nin kardeşi olduğu ortaya çıktı! 1

Kırklarelispor forması giyen genç topçu Rüzgar Derici'nin şarkıcı İrem Derici'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

CEZASI BELLİ OLDU!

Bahis cezası alan Kırklarelisporlu Rüzgar Derici nin şarkıcı İrem Derici nin kardeşi olduğu ortaya çıktı! 2
Bahis operasyonu kapsamında Kırklarelispor forması giyen Rüzgar Derici’nin bir yıl sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

TFF DUYURMUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu, 18.11.2025 tarihli 28 sayılı toplantısında aldığı kararı şu ifadelerle açıkladı:
“Rüzgar Derici’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

