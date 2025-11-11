SPOR

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2014 futbolcunun yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Gelişmeyi değerlendiren Erman Toroğlu, sürecin yalnızca Türkiye’yle sınırlı kalmayacağını belirterek dikkat çeken bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasını sarsan bir açıklamada bulundu. Federasyon, 2014 futbolcunun yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Yaşanan bu durumun ardından bu operasyonu değerlendiren Erman Toroğlu, bu olayın UEFA'ya da sıçrayabileceğini iddia etti.

TOROĞLU: “TEMİZLİK BAŞLADI”

Deneyimli futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ekol TV ekranlarında yaptığı değerlendirmede sürece destek verdi. Toroğlu, “Temizlik başladı, şaşırmadım çünkü yıllardır bunları konuşuyorum. Acımamak lazım. Bu temizliğin devam etmesi lazım.” sözleriyle kararlılıkla yürütülen operasyonu destekledi.

SKANDAL UEFA’YA DA SIÇRAYABİLİR”

Toroğlu, açıklamalarının devamında bahis skandalının yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayabileceğini dile getirdi. “Bahis skandalı büyüyecek. Bu sadece Türkiye'de değil, UEFA'da da ortaya çıkacak.” ifadelerini kullanan Toroğlu, Avrupa futbolunun da bu dalgadan etkilenebileceğini öne sürdü.

DÖNÜM NOKTASI...

TFF’nin başlattığı soruşturma, futbolseverlerde büyük yankı uyandırırken, spor kamuoyu da benzer dosyaların gündeme gelmesinden endişe duyuyor. Uzmanlara göre bu süreç, sadece bireysel cezalarla sınırlı kalmayıp, Türk futbolunun itibarını yeniden inşa etme yönünde kritik bir dönüm noktası olabilir.

Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig Erman Toroğlu bahis Şike skandal tff
