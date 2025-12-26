SPOR

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe açıklaması! 'UEFA'ya şikayet edecek mi?'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba’nın Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili tartışmalara noktayı koydu. Yıldırım yaptığı açıklamada Sarı-Lacivertliler'i UEFA'ya şikayet edip etmeyecekleri yönünde yöneltilen soruya da yanıt verdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken son olarak Samsunspor forması giyen Musaba'nın çıkış maddesini devreye sokarak oyuncuyu kadrosuna kattığı öğrenilmişti.

Konuyla alakalı Samsunspor cephesinden bir açıklama gelirken Başkan Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba için gelen bir soruyu yanıtladı.

"ŞİKAYET EDECEK MİSİNİZ?"

Erdem Açıkgöz'ün yönelttiği, "Fenerbahçe'yi Musaba transfer süreciyle ilgili UEFA'ya şikâyet ettiniz mi, edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Yüksel Yıldırım şöyle konuştu.

"BİZE YAKIŞMAZ"

"Henüz böyle bir şikâyette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu."

