Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe açıklaması! 'UEFA'ya şikayet edecek mi?'

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken son olarak Samsunspor forması giyen Musaba'nın çıkış maddesini devreye sokarak oyuncuyu kadrosuna kattığı öğrenilmişti.

Konuyla alakalı Samsunspor cephesinden bir açıklama gelirken Başkan Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba için gelen bir soruyu yanıtladı.

"ŞİKAYET EDECEK MİSİNİZ?"

Erdem Açıkgöz'ün yönelttiği, "Fenerbahçe'yi Musaba transfer süreciyle ilgili UEFA'ya şikâyet ettiniz mi, edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Yüksel Yıldırım şöyle konuştu.

"BİZE YAKIŞMAZ"

"Henüz böyle bir şikâyette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu."