SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Bahis soruşturmasında futbolcuları ceza alan Edirnespor'dan olay açıklama

Türk futbolunun başında kara bulut gibi dolaşan bahis soruşturması gün ve gün derinleşirken, takımında 10 oyuncusunun bahis oynadığı bildirilen Edirnespor'da başkan Onur Yaren Ayaydın, kadro darlığından şikayet etti.

Bahis soruşturmasında futbolcuları ceza alan Edirnespor'dan olay açıklama
Burak Kavuncu

Bahis soruşturmaları nedeniyle takımından 10 kişi ceza alan ve maçlara çıkmakta zorlanan Nesine 3. Lig 1. Grup ekibi Edirnespor'da başkan Onur Yaren Ayaydın konuyla ilgili açıklama yaptı. Ayaydın'ın ''Oyuncular kendi maçları dışında milli maç, Şampiyonlar Ligi ya da derbi gibi karşılaşmalara 20, 50, 100 lira gibi küçük kuponlarla bahis yapmış.'' sözleri gündeme oturdu.

''BU BİRİNCİ FURYA! İKİNCİSİ DE GELECEK...''

Bahis soruşturmasında futbolcuları ceza alan Edirnespor dan olay açıklama 1

Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, "Biz buna birinci furya diyoruz çünkü bunun ikinci furyası da olacak. En az ceza alan oyuncumuz 3 ay. 9 ile 12 ay arasında ceza alanlar da var, bu nedenle kadromuz ciddi anlamda daraldı.'' dedi.

''TEK TEK MAÇLARINI İNCELEDİM''

Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, ''Birçok sorunla uğraşırken kadro eksikliği işleri daha da zorlaştırdı. Kamuoyunda futbolcuların sanki şike yapmış gibi ceza aldıkları algısı oluştu. Ben tek tek maçlarını inceledim, kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Oyuncular kendi maçları dışında milli maç, Şampiyonlar Ligi ya da derbi gibi karşılaşmalara 20, 50, 100 lira gibi küçük kuponlarla bahis yapmış. Federasyonun uygulaması doğru. Eğer şike varsa, futbolcusundan başkanına kadar herkes cezasını çekmelidir." ifadelerini kullandı.

10 FUTBOLCU CEZA ALMIŞTI

Bahis soruşturmasında futbolcuları ceza alan Edirnespor dan olay açıklama 2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı gerekçesiyle bin 24 futbolcuyu PFDK'ya sevk etmiş ve açıklanan listede, Edirnespor’dan 10 futbolcu yer almıştı. Bildirilen listeye göre bu isimlerin "Cevatcan Ekinci, Alp Fidanoğlu, Ahmet Yağız Gençtürk, Görkem Can Güner, Sezer Kahraman, Furkan Kara, Deniz Kodal, Ahmet Efe Şimşek, Ömer Faruk Yaylacı, Efe Yüceer." olduğu belirtildi. Bu gelişme nedeniyle Edirnespor'un 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçı 30 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rafa Silva'dan olay hareket! İpler koptu kopacak! Rafa Silva'dan olay hareket! İpler koptu kopacak!
Fenerbahçeli Ederson'dan işitme engelli miniğe duygusal hareket!Fenerbahçeli Ederson'dan işitme engelli miniğe duygusal hareket!
Anahtar Kelimeler:
Hakem FIFA PFDK bahis soruşturma son dakika tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.