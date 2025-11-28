Bahis soruşturmasında futbolcuları ceza alan Edirnespor'dan olay açıklama

Bahis soruşturmaları nedeniyle takımından 10 kişi ceza alan ve maçlara çıkmakta zorlanan Nesine 3. Lig 1. Grup ekibi Edirnespor'da başkan Onur Yaren Ayaydın konuyla ilgili açıklama yaptı. Ayaydın'ın ''Oyuncular kendi maçları dışında milli maç, Şampiyonlar Ligi ya da derbi gibi karşılaşmalara 20, 50, 100 lira gibi küçük kuponlarla bahis yapmış.'' sözleri gündeme oturdu.

''BU BİRİNCİ FURYA! İKİNCİSİ DE GELECEK...''

Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, "Biz buna birinci furya diyoruz çünkü bunun ikinci furyası da olacak. En az ceza alan oyuncumuz 3 ay. 9 ile 12 ay arasında ceza alanlar da var, bu nedenle kadromuz ciddi anlamda daraldı.'' dedi.

''TEK TEK MAÇLARINI İNCELEDİM''

Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, ''Birçok sorunla uğraşırken kadro eksikliği işleri daha da zorlaştırdı. Kamuoyunda futbolcuların sanki şike yapmış gibi ceza aldıkları algısı oluştu. Ben tek tek maçlarını inceledim, kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Oyuncular kendi maçları dışında milli maç, Şampiyonlar Ligi ya da derbi gibi karşılaşmalara 20, 50, 100 lira gibi küçük kuponlarla bahis yapmış. Federasyonun uygulaması doğru. Eğer şike varsa, futbolcusundan başkanına kadar herkes cezasını çekmelidir." ifadelerini kullandı.

10 FUTBOLCU CEZA ALMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı gerekçesiyle bin 24 futbolcuyu PFDK'ya sevk etmiş ve açıklanan listede, Edirnespor’dan 10 futbolcu yer almıştı. Bildirilen listeye göre bu isimlerin "Cevatcan Ekinci, Alp Fidanoğlu, Ahmet Yağız Gençtürk, Görkem Can Güner, Sezer Kahraman, Furkan Kara, Deniz Kodal, Ahmet Efe Şimşek, Ömer Faruk Yaylacı, Efe Yüceer." olduğu belirtildi. Bu gelişme nedeniyle Edirnespor'un 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçı 30 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak.