Bahis soruşturmasında son dakika: Mert Hakan, Metehan Baltacı, Murat Sancak adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında; Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak gibi isimlerinde bulunduğu 37 kişi adliyeye sevk edildi. Ahmet Çakar'ın ise tedavisi hastanede sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan 37 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

AHMET ÇAKAR'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın tedavisinin tamamlanması ile adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray'ın profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.

Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedilmişti.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

