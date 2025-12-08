Gözaltındayken hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar anjiyoya alındı

Bahis soruşturmasında yeni gelişme. İstanbul merkezli 16 ilde yapılan ikinci dalga şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan aralarında yönetici ve futbolcuların da bulunduğu 38 şüphelinin 37’si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'ın ise anjiyoya alındığı belirtildi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık Cuma günü yeni bir operasyon için talimat vermiş, 27’si futbolcu 46 şüpheli hakkında gözaltı vermişti. İstanbul merkezli 16 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube tarafından yapılan operasyonlarda, Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı iddia edilen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu açıklanırken, operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüphelinin 37’sinin polisteki sorgusu tamamlandı.

ÇAKAR HASTANEDE

Yorumcu Ahmet Çakar’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve kalp spazmı geçirdiği belirtildi. Çakar anjiyoya alındı.D iğer 37 kişi önce sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Zanlılar daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.