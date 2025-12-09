Bahis soruşturmasında tutuklanan Metehan Baltacı'nın mesajları ortaya çıktı: "Asgari ücreti katlamam lazım"

Futbolda bahis soruşturması spor kamuoyunun en önemli gündem başlıklarından biri oldu. Bahis soruşturması kapsamında aralarında Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Metehan Baltacı, Emrah Çelik, İzzet Furkan Malak, Yunus Emre Tekoğul, Bartu Kaya, Ahmet Okatan ve Alassane Ndao'nun da bulunduğu 20 kişi tutuklandı.

ZORBAY KÜÇÜK DAHİL 10 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Ayrıca aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AHMET ÇAKAR'IN GÖZALTI KARARI SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE KALDIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle kaldırıldığını, tedavisinin devam ettiğini, emniyete ise sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiğini açıkladı.

"BEYLER SAĞLAM KUPON VAR MI 6.000 TL İLE İDDİA OYNAYACAĞIM"

Öte yandan Galatasaraylı futbolu Metehan Baltacı'nın 2021 ve 2024 tarihlerindeki whatsapp yazışmaları da ortaya çıktı. 2021 tarihli yazışmalarda Metehan Baltacı'nın "Beyler sağlam kupon var mı 6.000 ile iddia oynayacağım" yazdığı görüldü.

"ASGARİ ÜCRET MAAŞI İKİYE KATLAMAM LAZIM"

Hatay-Galatasaray maçı için 'karşılıklı gol kesin' yazan Baltacı, "1.60 oran. 2-3 maç daha koysam 10.000 olur. Asgari ücret maaşı ikiye katlamam lazım" yazdığı ortaya çıktı.

"500 TL'Mİ VERİR MİSİN?"

2024 yılındaki yazışmalarda ise "Metehan Baltacı'nın "500 TL'mi verir misin?" diye sorduğu, karşı tarafın ise "Veririm kankam" diye cevap verdiği görüldü.