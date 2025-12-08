Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri ve haklarındaki iddialar ortaya çıktı: "En az 3 faul yapar"

Futbol dünyasında 'bahis' iddiasına yönelik soruşturmada aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İŞTE HAKLARINDAKİ İDDİALAR

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri ve haklarındaki iddialar ortaya çıktı. Gazeteci Demir, Masak raporuna göre, milyonlarca liralık işlem yaptığı iddia edilen şüpheli para trafiğinin 974 işlemle 204 milyon TL giriş,

3.747 işlemle 207 milyon TL çıkış olduğunu yazdı. Raporda 28 yasa dışı bahis bağlantısı, Bilyoner’e 5 yıl boyunca yüzlerce işlem, 1.006 farklı bahis kuponu iddiası da yer aldı.



Habere göre, Masak raporunda Ersen Dikmen'in Mert Hakan Yandaş’dan aldığı paraları dakikalar içinde yasal bahis platformlarına aktardığı, kuponlarda ise özellikle Fenerbahçe maçları ve "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ve “İsmail Yüksek kart görür" gibi oyuncu özel bahislerin sık ve kazanan kuponlar yaptığı iddia edildi.

3.747 işlemle 207 milyon TL çıkış,

3.747 işlemle 207 milyon TL çıkış,

YANDAŞ İDDİALARI REDDETTİ

Masak raporundaki milyonluk para trafiği sonrası ifade veren Mert Hakan Yandaş, iddiaları kategorik olarak reddetti. Yandaş ifadesinde "Nesine, Misli, Bilyoner, İddaa ve benzeri hiçbir yasal bahis sitesinde üyeliğim yok. Yasa dışı bahis üyeliğim de yok. Maçlarım üzerine yönlendirme yapan ya da telkin veren hiç kimse olmadı" dedi. Yandaş, "Ersen benden borç istedi, ben de borç olarak gönderdim. Bahis oynadığını biliyordum ama bu kadar yüksek tutarlarda olduğunu bilmiyordum. Fenerbahçe maçlarıma bahis alıp almadığını bilmiyorum." dedi.

METEHAN BALTACI HAKKINDAKİ İDDİALAR

Yine Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberinde, Metehan Baltacı ile ilgili iddialar ve ifadesi ortaya çıktı. İddialara göre Baltacı'nın Galatasaray ve Eyüpspor futbolcusu olduğu dönemde 5-1.800 TL arasında değişen tutarlarda 36 kupon yaptığı, 920 TL tutarında 5 kuponu kazandığı,

kupon yaptığı maçta 18 kişilik geniş kadroya girmediği, Galatasaray'da olduğu dönemde şahıs oynama şekli olarak "Kendi takımı kazanır" ve "2.5 üst gol olur" şeklinde kupon yaptığı, rakip takıma kupon yapmadığı tespit edildi.



Metehan Baltacı ifadesinde, sadece yasal bahis sitesi olan bir siteden bahis oynadığını, asla yasa dışı bahis oynamadığını, şu anda futbolcu olduğu Galatasaray A takımda oynadığı sürece asla bahse konu takım ile ilgili bahis oynamadığını, ancak kiralık olarak oynadığı diğer takımlarda oynamakta iken Galatasaray ile ilgili bahis oynadığını söyledi.

Baltacı’nın Whatsap görüşmelerindeki bahis ile alakalı konuşmaları sorulduğunda, Eyüpspor Kulübünde oynamakta iken Şanlıurfaspor-Eyüpspor arasındaki maç ile ilgili oynadığı bahiste sakat olduğunu forma giymediğini, Eyüpspor-Erzurumspor arasındaki maça da sonradan

dahil olduğunu, görüşmelerdeki konuşmaların arkadaşları ile bahis tahminleri ile alakalı olduğunu söyledi.

Galatasaray ve Eyüpspor futbolcusu olduğu dönemde 5-1.800 TL arasında değişen tutarlarda 36 kupon yaptığı, 920 TL tutarında 5 kuponu kazandığı,

