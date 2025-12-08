SPOR

Soyunma odası karışmıştı! Arda Güler'li Real Madrid'de Xabi Alonso'nun son şansı!

İspanyol devi Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun koltuğu sallanıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de oynadığı Real Madrid'de başkan Florentino Pérez'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Machester City maçının ardından yolları ayırabileceği bildirildi. İşte detaylar...

Arda Güler'li Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun geleceği ciddi anlamda tartışılır hale geldi. İspanyol medyasının haberine göre son dönemde gelen kötü sonuçlar genç teknik adamın koltuğunu sallarken, takımın başına getirilecek teknik adamlarla ilgili de ihtimaller sıralandı...

CELTA MAĞLUBİYETİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Soyunma odası karışmıştı! Arda Güler li Real Madrid de Xabi Alonso nun son şansı! 1

İspanyol basınına göre Real Madrid'de son hafta Celta Vigo'ya karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından soyunma odasında öfkenin tavan yaptığı, şişelerin, spor aletlerinin oyuncular tarafından etrafa fırlatıldığı belirtildi. Mundo Deportivo, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in şimdiden kolları sıvadığını aktardı.

MANCHESTER CıTY MAÇI, XABİ ALONSO'NUN SON ŞANSI OLACAK!

Soyunma odası karışmıştı! Arda Güler li Real Madrid de Xabi Alonso nun son şansı! 2

İspanyol medyasından El Mundo'nun haberine göre Real Madrid, Manchester City maçını kazanamazsa Xabi Alonso'nun görevine son verilecek. Öte yandan Real Madrid, teknik direktör pazarını yoklamaya başladı. Adaylardan ikisi ise Jürgen Klopp ve Zinedine Zidane...

İLK ADAY AKADEMİDEN!

Soyunma odası karışmıştı! Arda Güler li Real Madrid de Xabi Alonso nun son şansı! 3

The Athletic'in haberine göre ise; Real Madrid, Xabi Alonso ile yolların ayrılması durumunda yerine gelebilecek isimlerden oluşan bir kısa listeye sahip. Bu listede en yüksek değerlendirilen isim, Real Madrid Castilla'nın teknik direktörü Alvaro Arbeloa.

SON DÖNEMKİ PERFORMANSI İÇLER ACISI

Soyunma odası karışmıştı! Arda Güler li Real Madrid de Xabi Alonso nun son şansı! 4

Xabi Alonso'lu Real Madrid'in son dönemdeki performansı bir hayli sıkıntılı. İşte son 7 maçı...

Son 7 maç

Real Madrid 0-1 Liverpool
Real Madrid 0-0 Vallecano
Real Madrid 2-2 Elche
Real Madrid 4-3 Olympiakos
Real Madrid 1-1 Girona
Real Madrid 3-0 Ath. Bilbao
Real Madrid 0-2 Celta Vigo

