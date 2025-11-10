SPOR

Bahis soruşturmasında yer alan Eren Elmalı'dan ilk açıklama geldi! "20 yaşında oynadım, ağabeyim yasak demişti"

Galatasaray futbolcusu Eren Elmalı, PFDK sevkleri sonrası açıklama yaptı. Bundan 5 yıl önce bahis oynadığını itiraf eden Eren Elmalı, bir ağabeyinin uyarısıyla birlikte o dönem oynamayı bıraktığını söyledi.

Emre Şen
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde bahis oynadığını tespit ettiği toplam 1024 futbolcuyu PFKD'ya sevk etmişti. Bu futbolcuların arasında yer alan Eren Elmalı'dan flaş bir itiraf geldi.

"19-20 YAŞINDA OYNAMIŞTIM, ELİMİ AYAĞIMI ÇEKTİM"

Şu an 25 yaşında olan Eren Elmalı, bundan 5 yıl önce bahis oynadığını söyleyerek, "19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir ağabeyim yasak demişti. Elimi ayağımı çektim" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY SAVUNMA İSTEDİ

Eren Elmalı ile birlikte bahis soruşturmasında adı geçen Metehan Baltacı için Galatasaray kulübü savunma istedi.

