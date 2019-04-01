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Bahreyn'de kazanan Lewis Hamilton

MOTOR SPORLARI HABERLERİ  | 01.04.2019 08:14 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Bahreyn'de kazanan Lewis Hamilton

Formula 1'de sezonun ikinci mücadelesi, Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,412 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde, 57 tur üzerinden yapıldı.

Son şampiyon Lewis Hamilton, 3. cepten kalktığı yarışta rakiplerinin yaşadığı sorunları fırsata çevirerek bu sezon ilk, kariyerinin 74. birinciliğini elde etti. Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 2.9 saniye arkasında 2. sırayı aldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, rahatça önde götürdüğü mücadeleyi, bitime 12 tur kala otomobilinin motorundaki arıza nedeniyle 3. sırada bitirebildi.

Ferrari'nin diğer pilotu Sebastian Vettel ise 38. turda Hamilton ile girdiği ikincilik mücadelesinde spin attı. Sonraki turda George Russell'ın (Williams-Mercedes) temasıyla aracının ön kanadı kopan Vettel, 5. oldu.

Bu sonuçla puanını 44'e çıkaran Bottas, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 43 puanla Hamilton ve 27 puanla Red Bull-Honda'dan Max Verstappen takip etti.

Sezonun 3. yarışı Çin Grand Prix'si 14 Nisan'da yapılacak. Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İLK 10

  1. Lewis Hamilton (Mercedes)
  2. Valtteri Bottas (Mercedes)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Max Verstappen (Red Bull-Honda)
  5. Sebastian Vettel (Ferrari)
  6. Lando Norris (McLaren-Renault)
  7. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)
  8. Pierre Gasly (Red Bull-Honda)
  9. Alexander Albon (Toro Rosso-Honda)
  10. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)

PİLOTLAR KLASMANI

  1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 44 puan
  2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 43
  3. Max Verstappen (Hollanda): 27
  4. Charles Leclerc (Monaco): 26
  5. Sebastian Vettel (Almanya): 22

TAKIMLAR KLASMANI

  1. Mercedes: 87 puan
  2. Ferrari: 48
  3. Red Bull: 31
  4. Alfa Romeo: 10
  5. McLaren: 8
5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Hamilton 5. kez şampiyonHamilton 5. kez şampiyon
Ogier liderliğini sürdürdüOgier liderliğini sürdürdü
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Anahtar Kelimeler:
bahreyn grand prix lewis hamilton

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