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Bahreyn Grand Prix’sini Max Verstappen kazandı

Formula 1’de Bahreyn Grand Prix’sini Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Bahreyn Grand Prix’sini Max Verstappen kazandı
Cevdet Berker İşleyen

Formula 1’de Orta Doğu’daki güvenlik gerekçesiyle Malezya’da düzenlenen sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix’si, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti’nde 56 tur üzerinden yapıldı. Yoğun yağmur yağışından dolayı geç başlayan yarışta pole pozisyonundan start alan Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1:47:14.808 derecesiyle damalı bayrağı gören ilk sürücü oldu. Verstappen böylece bu sezonki ilk yarış zaferini elde etti. Yarışı Mercedes’ten Kimi Antonelli ikinci, Ferrari’den Lewis Hamilton da üçüncü olarak tamamladı.
Geride kalan 16 yarışta Kimi Antonelli 8, George Russell 3, Lando Norris 2, Charles Leclerc, Lewis Hamilton ve Max Verstappen de 1’er kez kazandı.

Formula 1’de bir sonraki yarış 9-11 Ekim tarihlerinde Singapur’da yapılacak.

Bahreyn Grand Prix’si sonrasında pilotlar ve sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar
1 - Kimi Antonelli (İtalya): 320 puan
2 - George Russell (Büyük Britanya): 236 puan
3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 214 puan
4 - Charles Leclerc (Monako): 191 puan
5 - Lando Norris (Büyük Britanya): 188 puan

Takımlar
1 - Mercedes: 556 puan
2 - Ferrari: 405 puan
3 - McLaren: 316 puan
4 - Red Bull: 298 puan
5 - Racing Bulls: 90 puan

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Max Verstappen
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