Trendyol Süper Lig’de Samsunspor'u, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa’yı ağırlayacak olan Galatasaray’da milli ara adeta kabusa dönüştü. Victor Osimhen ve Rafael Leao’nun mevcut sakatlıklarının ardından A Milli Takım kampında omzundan sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'ın Samsunspor müsabakasında riske edilmeyeceği öğrenilirken, takıma üç futbolcudan daha endişelendiren haberler ulaştı.

ROLAND SALLAI ISINIRKEN SAKATLANDI

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 6. hafta mücadelesinde Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Maç önü ısınma çalışmaları sırasında son deparlarını attığı esnada arka adalesinde çekme hisseden 28 yaşındaki Roland Sallai, Macaristan teknik heyeti tarafından son anda ilk 11'den çıkarıldı. Macar futbolcunun sakatlığının boyutu ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı, İstanbul'da yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

ALEKSEY BATRAKOV TEDAVİ GÖRDÜ, 70. DAKİKADA ÇIKTI

Rusya ile Venezuela arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Aleksey Batrakov, bir süre oyuna devam edemedi. Saha kenarına alınan 21 yaşındaki yıldıza sağlık ekibi tarafından müdahalede bulunuldu. Tedavisinin ardından yeniden oyuna dahil olan genç futbolcu, mücadelenin 70. dakikasında teknik heyetin kararıyla yerini Matvey Kislyak'a bıraktı. Batrakov'un sağlık durumuyla ilgili yapılacak son değerlendirmeler yakından takip ediliyor.

DAVINSON SANCHEZ YÜZÜNE DARBE ALDI

Sarı-kırmızılı savunmanın sigortası Davinson Sanchez ise Kolombiya'nın Şili ile karşı karşıya geldiği mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın henüz başlarında yüzüne aldığı sert darbe sonrası acılar içinde yerde kalan deneyimli stoper, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi ve 24. dakikada yerini Lucumi'ye bırakmak zorunda kaldı.