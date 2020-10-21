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Bahşılı’da gençlik merkezi ihaleye çıkıyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 21.10.2020 10:20 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde gençlere yönelik çalışmayı içeren ‘gençlik merkezi’ ihaleye çıkıyor.Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin’in önemli projelerinden biri olan, gençlere yönelik çalışmayı içeren gençlik merkezinin yapımı onaylandı.

Bahşılı’da gençlik merkezi ihaleye çıkıyor

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde gençlere yönelik çalışmayı içeren ‘gençlik merkezi’ ihaleye çıkıyor.
Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin’in önemli projelerinden biri olan, gençlere yönelik çalışmayı içeren gençlik merkezinin yapımı onaylandı. Konuyla ilgili gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Başkan Tekin, ilçedeki gençlerin merakla beklediği projenin ihalesinin 5 Kasım’da yapılacağını aktardı.
Projede emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Tekin, “05.11.2020 tarihinde ilçemiz gençlik merkezinin ihalesi yapılıyor. Gençlerimizin dört gözle beklediği merkezin temelleri yakın zamanda atılacak inşallah. Tüm konularda ve ilçe gençlik merkezi konusunda da bizlerden desteklerini esirgemeyen Valimiz Yunus Sezer’e, Milletvekilimiz Ramazan Can’a ve İl Başkanımız Nuh Dağdelen’e şahsım ve ilçem adına çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.
Gençlik merkezinin ihalesinin ardından inşaat çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı ve çalışmanın da kısa bir süre içinde tamamlanarak merkezin gençlerin hizmetine sunulacağı bildirildi. Bu çalışma ile Bahşılı ilçesinde hem gençlerin ortak kullanım alanına kavuşacağı hem de birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak bir projenin hayata geçeceği belirtildi.

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