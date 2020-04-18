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Bahşılı’da ’tıbbi atık’ kutuları yerleştirildi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 18.04.2020 16:16 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte kullanımı artan eldiven ve maske gibi tıbbı atıkların halk sağlığına zarar vermeden atılması için ilçedeki bir çok noktaya özel atık kutuları yerleştirdi.Çin’de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Bahşılı’da da önlemler üst düzeyde alınıyor.

Bahşılı’da ’tıbbi atık’ kutuları yerleştirildi

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte kullanımı artan eldiven ve maske gibi tıbbı atıkların halk sağlığına zarar vermeden atılması için ilçedeki bir çok noktaya özel atık kutuları yerleştirdi.
Çin’de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Bahşılı’da da önlemler üst düzeyde alınıyor. Bahşılı Belediyesi ekiplerince, halkın virüsten etkilenmesini önleme faaliyetleri kapsamında "tıbbi atık" olarak değerlendirilen ve salgın nedeniyle kullanımı artan maske ve eldivenlerin toplanması için özel atık kutuları halkın yoğun olduğu alanlara yerleştirildi.
Halk sağlığına önem verdiklerini aktaran Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, başlattığı bu uygulamayı sorumluluk sahasında olan tüm bölgelere yayacağını bildirildi. Başkan Tekin, "Sağlık Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın talimatları gereğince ilçemizin belirli noktalarına, kullanılan atık maske ve eldivenler için ’tıbbi atık’ kutuları aldık. Sağlığınız bizim için çok önemlidir, lütfen kurallara uyalım" dedi.

Bahşılı’da ’tıbbi atık’ kutuları yerleştirildi

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