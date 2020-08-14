YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Bahşılı’ya yeni çöp konteynırları

Bahşılı’ya yeni çöp konteynırları

KIRIKKALE HABERLERİ  | 14.08.2020 10:09 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesine daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak amacıyla yeni çöp konteynırları yerleştirildi.Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin’in girişimleri ile ilçeye getirilen yeni çöp konteynırları ilçe geneline dağıtımı da başladı.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesine daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak amacıyla yeni çöp konteynırları yerleştirildi.
Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin’in girişimleri ile ilçeye getirilen yeni çöp konteynırları ilçe geneline dağıtımı da başladı. Daha temiz bir çevre için yerleştirilen konteynırların dağıtım çalışmasına Başkan Tekin de bizzat katıldı. Eski konteynırlar bulundukları yerden alınarak yerlerine yenileri bırakıldı. Çalışmayla ilgili açıklama yapan Başkan Tekin, “Yeni çöp konteynerlerin dağıtımına devam ediyoruz, yaparsa AK Parti yapar” dedi.
Mahalle sakinleri yeni konteynırlar için Başkan Tekin’e teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki...
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor

İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor

Kırıkkale Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:50
Öğle
12:56
İkindi
16:44
Akşam
19:51
Yatsı
21:20

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Ayça Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Delice Belediyesi çalışanlarına çifte bayram yaşattı

Delice Belediyesi çalışanlarına çifte bayram yaşattı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Özel Kızılırmak, Badmintonda Birinci Oldu

Özel Kızılırmak, Badmintonda Birinci Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.