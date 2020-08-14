Bahşılı’ya yeni çöp konteynırları

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesine daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşturmak amacıyla yeni çöp konteynırları yerleştirildi.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin’in girişimleri ile ilçeye getirilen yeni çöp konteynırları ilçe geneline dağıtımı da başladı. Daha temiz bir çevre için yerleştirilen konteynırların dağıtım çalışmasına Başkan Tekin de bizzat katıldı. Eski konteynırlar bulundukları yerden alınarak yerlerine yenileri bırakıldı. Çalışmayla ilgili açıklama yapan Başkan Tekin, “Yeni çöp konteynerlerin dağıtımına devam ediyoruz, yaparsa AK Parti yapar” dedi.

Mahalle sakinleri yeni konteynırlar için Başkan Tekin’e teşekkür etti.

