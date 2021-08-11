Baht Oyunu dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ada, Bora'nın arkasından dönen oyunları öğreniyor

Baht Oyunu dizisi 8. son bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Baht Oyunu'nun 17 Ağustos Salı ekrana gelecek olan 9. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Baht Oyunu'nun 8. son bölümde Ada, Bora'ya yaptığı itirafla şoke etti. Ada Bora’ya söylediği yalanı açıkladı. Böyle bir yalanı kabul edemeyen Bora, Ada’yı bir daha görmek istemediğini söyledi.

Diğer yandan ise Bora, Kuzey Batı'nın Ada'ya olan yakınlığını fena halde kıskandı.



Ada ise olanlardan ve Bora'nın kendisine olan ilgisinden habersiz röportajı yapabilmenin mutluluğunu yaşadı. Bora, Ada'yı kıskandığının farkında bile olmadı.

BAHT OYUNU SON BÖLÜM ÖZETİ

Ada Bora’ya söylediği yalanı açıklıyor. Böyle bir yalanı kabul edemeyen Bora, Ada’yı bir daha görmek istemediğini söyleyince ipler iyice kopuyor.

Ada, Bora’dan duyduğu sözlerin ağırlığıyla yeniden şirkete girip Bora’ya kendisini kanıtlamak ister. Şirkete dönmek için de Rüzgar’la konuşur.

Rüzgar, Ada’ya yardım etmekten başka çaresi olmadığı için soluğu Tuğçe’nin yanında alır.



Rüzgar hangi bahaneyle Tuğçe’den Ada’yı işe geri almasını isteyecektir?

