Bakan Bekir Pakdemirli, "Tarım Orman Buluşmaları"nda konuştu: (2)

MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yoğun çalışmalarımız neticesinde tarımsal kredi faizleri yüzde 12'den yüzde 9'a düştü. Yüzde 25 ile yüzde 100 oranında faiz sübvansiyonu sağladığımızı da hesap ettiğimizde bazı faiz oranları ortalama yüzde 5'e, 4,5'a, hatta sıfıra kadar inecek durumda." dedi.

Pakdemirli, "Söz sizde" sloganıyla Mersin'deki bir otelde düzenlenen "Tarım Orman Buluşmaları"ndaki konuşmasında, Bakanlık olarak üreticilere yardımcı olabilmek, sorunları çözebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Mersinli çiftçilere son 17 yılda 1 milyar 760 milyon liralık tarımsal destek verildiğini belirten Pakdemirli, 2016-2018'de 582 projeye 17,5 milyon liralık destek sağlandığını dile getirdi.

Pakdemirli, sulama konusunda önemli yatırımlar yapılan kentin, üretiminde birinci olduğu muz, limon, yeni dünya, çilek, erik gibi ürülerin geliştirilmesi konusunda iş birliğini önemsediklerini belirtti.

Yurt genelinde yapılan "Geleceğe Nefes" kampanyasına da değinen Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: