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  4. Bakan Bekir Pakdemirli, "Tarım Orman Buluşmaları"nda konuştu: (2)

Bakan Bekir Pakdemirli, "Tarım Orman Buluşmaları"nda konuştu: (2)

MERSİN HABERLERİ  | 11.01.2020 18:39 | Son Güncelleme

"Yoğun çalışmalarımız neticesinde tarımsal kredi faizleri yüzde 12'den yüzde 9'a düştü. Yüzde 25 ile yüzde 100 oranında faiz sübvansiyonu sağladığımızı da hesap ettiğimizde bazı faiz oranları ortalama yüzde 5'e, 4,5'a, hatta sıfıra kadar inecek durumda"

MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yoğun çalışmalarımız neticesinde tarımsal kredi faizleri yüzde 12'den yüzde 9'a düştü. Yüzde 25 ile yüzde 100 oranında faiz sübvansiyonu sağladığımızı da hesap ettiğimizde bazı faiz oranları ortalama yüzde 5'e, 4,5'a, hatta sıfıra kadar inecek durumda." dedi.

Pakdemirli, "Söz sizde" sloganıyla Mersin'deki bir otelde düzenlenen "Tarım Orman Buluşmaları"ndaki konuşmasında, Bakanlık olarak üreticilere yardımcı olabilmek, sorunları çözebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Mersinli çiftçilere son 17 yılda 1 milyar 760 milyon liralık tarımsal destek verildiğini belirten Pakdemirli, 2016-2018'de 582 projeye 17,5 milyon liralık destek sağlandığını dile getirdi.

Pakdemirli, sulama konusunda önemli yatırımlar yapılan kentin, üretiminde birinci olduğu muz, limon, yeni dünya, çilek, erik gibi ürülerin geliştirilmesi konusunda iş birliğini önemsediklerini belirtti.

Yurt genelinde yapılan "Geleceğe Nefes" kampanyasına da değinen Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Biz orman teşkilatı olarak çalışkan bir teşkilatız. Zaten her yıl önemli ölçüde fidan dikiyoruz. Önemli olan bunu milletle, vatandaşla dikmekti. Bu konuda gerçekten çok önemli bir başarı elde ettik. Tabii ki bu başarı bizim değil, sizlerin başarısı. Millet bu projeye sahip çıktı. 11 milyon fidan programında 268 bin fidan dikimini Mersin'de yaptık. Bu o kadar güzel bir proje oldu ki bize de ilham verdi. Yeni yılda da bir tweet ile bu işi başlattım. Dedim ki 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkese birer fidan olmak kaydıyla 82 milyon fidan dikeceğiz.' Yine milletle, yine sizlerle beraber."

Pakdemirli, tarımsal kredi faizlerine ilişkin, "Yoğun çalışmalarımız neticesinde tarımsal kredi faizleri yüzde 12'den yüzde 9'a düştü. Yüzde 25 ile yüzde 100 oranında faiz sübvansiyonu sağladığımızı da hesap ettiğimizde bazı faiz oranları ortalama yüzde 5'e, 4,5'a, hatta sıfıra kadar inecek durumda." ifadesini kullandı.

Kentten, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme kapsamında 23 proje başvurusunun geldiğini aktaran Pakdemirli, projelerin tamamına "kabul" verildiği bilgisini paylaştı.

Pakdemirli, 185 bin dekar araziyi sulayacak Pamukluk Barajı'nın inşaat çalışmalarının 2020'de tamamlanacağını belirterek, Anamur Alaköprü Sulaması'nın inşaat ihalesinin gelecek ay yapılacağını, Erdemli Karacaoğlan Göleti'nin inşaat çalışmalarına da bu yıl başlanacağını söyledi.

Konuşmanın ardından basına kapalı devam eden toplantıya Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve üreticiler de katıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Mersin

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