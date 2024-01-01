MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bakan bir daha baktı...Hande Erçel'in peş peşe paylaştığı Bali pozları sosyal medyayı salladı!

Bakan bir daha baktı...Hande Erçel'in peş peşe paylaştığı Bali pozları sosyal medyayı salladı!

01.01.2024 09:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı'yla Bali'ye gitti. Sabancı, Erçel'in Bali'de yürüyüş yaptığı esnada fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaşırken Erçel'de sosyal medya hesabından peş peşe Bali pozlarını paylaştı.

Daha önce 'Güneşin Kızları', 'Çalıkuşu', 'Hayat Ağacı', 'Siyah İnci', 'Azize' ve 'Sen Çal Kapımı' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Hande Erçel, son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde.

hande erçel1

Hande Erçel ve Hakan Sabancı 2024’e romantik Bali tatiliyle giriyor. Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel’in Bali’de yürüyüş yaptığı esnada fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

hande erçel000

Erçel'de sosyal medya hesabından peş peşe Bali pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

hande erçel34

Erçel Bali pozlarını 31 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Usta oyuncu yeni yılı denizde karşıladı!Usta oyuncu yeni yılı denizde karşıladı!
Hadise senenin son paylaşımıyla olay yarattı!Hadise senenin son paylaşımıyla olay yarattı!
O Ses'e damga vurdular! Performansları beğeni aldıO Ses'e damga vurdular! Performansları beğeni aldı
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Oyuncu sevgilisi ünlü oyuncu erçel
En Çok Okunan Haberler
Telefondan Milli Piyango Yılbaşı Bileti Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı

Telefondan Milli Piyango Yılbaşı Bileti Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı

Fiyatı 1 TL'ye düşünce... Denizli'de akılalmaz görüntüler

Fiyatı 1 TL'ye düşünce... Denizli'de akılalmaz görüntüler

İzleyenler gözlerine inanamadı! İbo Show'daki görüntüler gündem oldu! "Sebebi Hülya Avşar" diyerek paylaştı

İzleyenler gözlerine inanamadı! İbo Show'daki görüntüler gündem oldu! "Sebebi Hülya Avşar" diyerek paylaştı

Yeni yılın ilk zammı! Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu

Yeni yılın ilk zammı! Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu

O Ses Türkiye'ye eski aşıklar damga vurdu! Birbirlerine sarılmaları gündem oldu

O Ses Türkiye'ye eski aşıklar damga vurdu! Birbirlerine sarılmaları gündem oldu

Akılalmaz olay! 2 dişini çekeceklerdi 18 dişini çektiler! Diş hekimi hakkında öyle iddialarda bulundu ki…

Akılalmaz olay! 2 dişini çekeceklerdi 18 dişini çektiler! Diş hekimi hakkında öyle iddialarda bulundu ki…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.