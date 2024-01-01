Bakan bir daha baktı...Hande Erçel'in peş peşe paylaştığı Bali pozları sosyal medyayı salladı!

Daha önce 'Güneşin Kızları', 'Çalıkuşu', 'Hayat Ağacı', 'Siyah İnci', 'Azize' ve 'Sen Çal Kapımı' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Hande Erçel, son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı 2024’e romantik Bali tatiliyle giriyor. Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel’in Bali’de yürüyüş yaptığı esnada fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Erçel'de sosyal medya hesabından peş peşe Bali pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Erçel Bali pozlarını 31 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı.







