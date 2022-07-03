Bakan Bozdağ, MHP Yozgat İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı'nın iki büyük bileşeni olarak anayasamızda büyük bir reform yaptık. Türk tarihinin, cumhuriyetin ilanından sonraki süreçler içerisinde yaptığı en büyük reformlardan birisi hangisidir derseniz, en başa hükümet sistemi değişikliğini koymamız icap eder." dedi.

Bozdağ, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Yozgat'ta AK Parti il yönetimiyle beraber MHP Yozgat İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada konuşan Bozdağ, Yozgat'ın milliyetçi ve muhafazakar değerlere sahip toplum yapısı ile her zaman milletin yararına olan işlerde öncülük ettiğini, Türkiye'nin siyasetine yön ve istikamet verdiğini söyledi.

Bozdağ, Yozgat'ın bundan önceki seçimlerde birinci yapmadığı hiçbir partinin Türkiye'de iktidara gelemediğine ve iktidar ortağı da olamadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yani iktidarın yolu sandıktan geçiyor ama Yozgat'ın basireti esasında iktidarı tayin eden oyları sandıkta milletin önüne koyuyor. Bu açıdan da hemşerilerimizin böylesi büyük bir gücü olduğunu buradan ifade etmek isterim. 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı'nın iki büyük bileşeni olarak anayasamızda büyük bir reform yaptık. Türk tarihinin, cumhuriyetin ilanından sonraki süreçler içerisinde yaptığı en büyük reformlardan birisi hangisidir derseniz, en başa hükümet sistemi değişikliğini koymamız icap eder."

Bozdağ, Türk halkına cumhuriyet döneminde yürütme organı seçme hakkı verilmediğini, ilk defa Türk halkına doğrudan yürütme organı cumhurbaşkanını seçme hakkının 2017 anayasa değişikliği ile Cumhur İttifakı parlamento grubunun ortaya koyduğu iradeyle verildiğini anımsattı.

Türk halkının da bu iradeyi benimseyerek referandumda bu büyük değişime "evet" dediğini hatırlatan Bozdağ, "O yüzden Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve Türk tarihinde ilk yürütme organı cumhurbaşkanı seçimi 24 Haziran 2018'de yapıldı." dedi.

Bozdağ, 18 Haziran 2023'te yine cumhurbaşkanı seçimi olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah Cumhur İttifakı'nın adayı, Sayın Bahçeli'nin de defalarca açıkladığı gibi şu anda Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan beyefendidir. Yozgat'ta milletimizin kahir ekseriyetinin siyasal temsilini sağlayan AK Parti ve MHP bileşenleri olarak biz de Cumhurbaşkanımızın bu adaylık sürecinde canla başla, gayretle çalışacağız inşallah. Cumhur bu milletin çoğunluğunu temsil eder her zaman, çünkü adı üstünde cumhurdur ve biz bu milletin çoğunluk iradesi ile bugüne kadar yaptıklarımızın yanına daha fazlalarını koyarak yapmaya devam edeceğiz. Yozgat, milliyetçi ve muhafazakar değerlere sahip insanların yaşadığı bir şehir, dolayısıyla AK Parti, MHP tabanlar itibarıyla birbirinin neredeyse aynısı diyecek kadar benzeşen tabanlara sahiptir. O yüzden Yozgat'ta Cumhur İttifakı olarak adeta tek parti gibi bir çalışma imkanına da sahipsiniz."

Bozdağ, MHP ve AK Parti teşkilat mensuplarıyla çalışacaklarını ve hedefe ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu da ziyaretlerinden dolayı Bozdağ ve AK Parti teşkilatı üyelerine teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Bozdağ, Büyük Birlik Partisi Yozgat İl Başkanı Kemal Korkmaz'a da ziyarette bulundu.

