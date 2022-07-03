YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Bakan Bozdağ, MHP Yozgat İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

Bakan Bozdağ, MHP Yozgat İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

03.07.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı'nın iki büyük bileşeni olarak anayasamızda büyük bir reform yaptık. Türk tarihinin, cumhuriyetin ilanından sonraki süreçler içerisinde yaptığı en büyük reformlardan birisi hangisidir derseniz, en başa hükümet sistemi değişikliğini koymamız icap eder"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı'nın iki büyük bileşeni olarak anayasamızda büyük bir reform yaptık. Türk tarihinin, cumhuriyetin ilanından sonraki süreçler içerisinde yaptığı en büyük reformlardan birisi hangisidir derseniz, en başa hükümet sistemi değişikliğini koymamız icap eder." dedi.

Bozdağ, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Yozgat'ta AK Parti il yönetimiyle beraber MHP Yozgat İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada konuşan Bozdağ, Yozgat'ın milliyetçi ve muhafazakar değerlere sahip toplum yapısı ile her zaman milletin yararına olan işlerde öncülük ettiğini, Türkiye'nin siyasetine yön ve istikamet verdiğini söyledi.

Bozdağ, Yozgat'ın bundan önceki seçimlerde birinci yapmadığı hiçbir partinin Türkiye'de iktidara gelemediğine ve iktidar ortağı da olamadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yani iktidarın yolu sandıktan geçiyor ama Yozgat'ın basireti esasında iktidarı tayin eden oyları sandıkta milletin önüne koyuyor. Bu açıdan da hemşerilerimizin böylesi büyük bir gücü olduğunu buradan ifade etmek isterim. 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı'nın iki büyük bileşeni olarak anayasamızda büyük bir reform yaptık. Türk tarihinin, cumhuriyetin ilanından sonraki süreçler içerisinde yaptığı en büyük reformlardan birisi hangisidir derseniz, en başa hükümet sistemi değişikliğini koymamız icap eder."

Bozdağ, Türk halkına cumhuriyet döneminde yürütme organı seçme hakkı verilmediğini, ilk defa Türk halkına doğrudan yürütme organı cumhurbaşkanını seçme hakkının 2017 anayasa değişikliği ile Cumhur İttifakı parlamento grubunun ortaya koyduğu iradeyle verildiğini anımsattı.

Türk halkının da bu iradeyi benimseyerek referandumda bu büyük değişime "evet" dediğini hatırlatan Bozdağ, "O yüzden Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve Türk tarihinde ilk yürütme organı cumhurbaşkanı seçimi 24 Haziran 2018'de yapıldı." dedi.

Bozdağ, 18 Haziran 2023'te yine cumhurbaşkanı seçimi olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah Cumhur İttifakı'nın adayı, Sayın Bahçeli'nin de defalarca açıkladığı gibi şu anda Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan beyefendidir. Yozgat'ta milletimizin kahir ekseriyetinin siyasal temsilini sağlayan AK Parti ve MHP bileşenleri olarak biz de Cumhurbaşkanımızın bu adaylık sürecinde canla başla, gayretle çalışacağız inşallah. Cumhur bu milletin çoğunluğunu temsil eder her zaman, çünkü adı üstünde cumhurdur ve biz bu milletin çoğunluk iradesi ile bugüne kadar yaptıklarımızın yanına daha fazlalarını koyarak yapmaya devam edeceğiz. Yozgat, milliyetçi ve muhafazakar değerlere sahip insanların yaşadığı bir şehir, dolayısıyla AK Parti, MHP tabanlar itibarıyla birbirinin neredeyse aynısı diyecek kadar benzeşen tabanlara sahiptir. O yüzden Yozgat'ta Cumhur İttifakı olarak adeta tek parti gibi bir çalışma imkanına da sahipsiniz."

Bozdağ, MHP ve AK Parti teşkilat mensuplarıyla çalışacaklarını ve hedefe ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu da ziyaretlerinden dolayı Bozdağ ve AK Parti teşkilatı üyelerine teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Bozdağ, Büyük Birlik Partisi Yozgat İl Başkanı Kemal Korkmaz'a da ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta konuştu: (1)Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta konuştu: (1)
Çocuğunun doğum gününde eşini yaralayıp kendisini vurduÇocuğunun doğum gününde eşini yaralayıp kendisini vurdu
Fatih Erbakan, Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu:Fatih Erbakan, Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu:
Anahtar Kelimeler:
seçim Yozgat adalet bakanı bekir bozdağ ziyaret

Yozgat Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:16
Sabah
05:10
Öğle
12:50
İkindi
16:47
Akşam
20:20
Yatsı
22:05
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.